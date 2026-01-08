CPKC y Americold abren una nueva era para el transporte ferroviario refrigerado en México

En entrevista para El Financiero, Oscar del Cueto, presidente de CPKC de México, señaló que la alianza entre Canadian Pacific Kansas City (CPKC) y Americold representa un parteaguas para la logística de productos refrigerados en México y en Norteamérica. Además, comentó que este acuerdo permite que el ferrocarril incursione de manera decidida en un segmento que, por décadas, estuvo dominado por el autotransporte: el traslado de alimentos congelados y refrigerados, particularmente proteína animal, tanto para importación como para exportación.

Oscar del Cueto, presidente de CPKC de México.

Durante años, explicó, la cadena de frío en el país dependió casi por completo del transporte carretero. Sin embargo, la integración de CPKC —derivada de la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern— dio origen a una red ferroviaria sin precedentes que conecta de forma continua a Canadá, Estados Unidos y México. Sobre esta plataforma, añadió, la colaboración con Americold, uno de los principales operadores globales de almacenamiento en frío, impulsa un esquema intermodal más eficiente, competitivo y alineado con objetivos de sostenibilidad.

Del Cueto detalló que el eje central de esta estrategia es el servicio México Midwest Express (MMX), un corredor intermodal que enlaza los principales polos productivos y de consumo del país con el Medio Oeste estadounidense, a través del cruce fronterizo de Nuevo Laredo. Mediante este modelo, comentó, CPKC estima movilizar alrededor de 2,000 contenedores refrigerados, transportando desde carne de origen estadounidense hacia México, hasta alimentos procesados y manufacturados en territorio nacional con destino al mercado norteamericano.

Contenedores CPKC

Uno de los retos más relevantes para concretar este proyecto, explicó el directivo, fue el marco regulatorio, ya que las normas sanitarias y de inspección estaban diseñadas exclusivamente para el transporte por carretera. Para superar este obstáculo, señaló, la empresa trabajó de manera estrecha con autoridades mexicanas como la Secretaría de Agricultura y el Senasica, logrando un acuerdo binacional que permite realizar las revisiones en origen y destino, sin detener la carga en frontera ni comprometer la cadena de frío.

Además, destacó que un elemento clave de este nuevo esquema es la terminal de productos refrigerados en Kansas City, inaugurada en 2025, donde inspectores mexicanos pueden verificar, sellar y dar seguimiento a los embarques hasta su arribo a México. Este proceso, explicó, reduce tiempos, elimina revisiones duplicadas y fortalece la confiabilidad operativa. A ello se suma el nuevo puente ferroviario de doble vía en Nuevo Laredo —único en su tipo en el país— que facilita cruces más ágiles con inspecciones conjuntas de autoridades de ambos lados de la frontera.

Cortesía

Hacia adelante, Del Cueto comentó que CPKC de México prevé mantener un ritmo constante de inversión en infraestructura ferroviaria en México, particularmente en las zonas centro y norte, donde la actividad industrial continúa en expansión. De forma paralela, añadió, la alianza con Americold contempla el desarrollo de nuevas instalaciones de frío en Norteamérica con conexión ferroviaria, reforzando la integración logística de la región.

Finalmente, subrayó que, en un entorno marcado por la relocalización de cadenas productivas, el crecimiento del comercio regional y los proyectos ferroviarios impulsados por el gobierno federal, la apuesta de CPKC de México por el segmento de refrigerados no solo amplía su oferta de servicios, sino que consolida al ferrocarril como un pilar estratégico para la competitividad logística del país.