Santander impulsa el 0% de comisión en transferencias internacionales desde su app

En tiempos donde la competitividad se mide también en eficiencia financiera, Santander México lanza un beneficio clave para quienes operan a nivel global: Transferencias Internacionales con 0% de comisión desde la app Santander.

Esta solución permite enviar dinero al extranjero de forma directa y digital, en múltiples monedas internacionales, euro, libra, yen, corona sueca, franco suizo a sus respectivos países de uso y dólar americano al resto del mundo. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

El proceso está diseñado para clientes particulares que buscan velocidad y control. Para enviar dinero, necesitan la app móvil, SuperToken habilitado y los datos del beneficiario, incluidos nombre completo, dirección completa, número de cuenta / IBAN / Wire Number y código Swift o ABA.

Este es un beneficio que el banco ofrece a sus clientes de manera gratuita y está pensado para contrarrestar las comisiones y tiempos de espera; ahora todo es más simple y sin comisiones desde la app.

La propuesta combina tres factores clave: ahorro, trazabilidad y respaldo internacional. Aunque los tiempos de acreditación pueden variar — de unos minutos a 72 horas hábiles según el banco receptor —, el proceso está 100% integrado en la experiencia móvil, sin papeleo ni intermediarios.

Con este servicio, Santander se consolida como un aliado para la internacionalización del capital mexicano, fortaleciendo la relación entre eficiencia digital y competitividad global.

El dinero no debería tener fronteras. Con Santander, las transferencias internacionales ahora tampoco tienen comisiones.

Para más información vista la sección Santander Tranferencias Internaciones