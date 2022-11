Qatar 2022: Evita ‘latigazos’ y sigue las recomendaciones de la SRE para el México vs. Argentina

A pocas horas de que se lleve a cabo el encuentro México vs. Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió un video para dar recomendaciones a las y los mexicanos que acudan al estadio, para evitar que sean sancionados por algunas actividades.

Las recomendaciones de la SRE son:

Evitar revender boletos , ya que en Qatar esta actividad es penada con prisión y multas administrativas.

, ya que en Qatar esta actividad es penada con prisión y multas administrativas. No participar en riñas y peleas, ya que también hay penalizaciones en Qatar. Se detalló que las multas dependen de la gravedad de las lesiones que las personas hayan sufrido.

La SRE también recordó a las y los mexicanos en Qatar que estará presente en el estadio donde se llevará a cabo el partido México-Argentina para apoyar en asistencia consular y tarjetas de emergencia.

‘Esto no nos califica’: Ebrard sobre mexicanos que llevaron tequila a Qatar

Los mexicanos ya dimos de qué hablar en el Mundial de Qatar 2022, para bien o para mal. En redes sociales circula un video de un aficionado nacional que metió una botella de tequila al país de la sede mundialista.

Esto llama la atención luego de que se anunciara que estaría prohibida la venta y consumo de alcohol durante los partidos de fútbol en Qatar.

Otro toque muy mexicano que se dio en Qatar fue cuando se captó a un mexicano llegando al aeropuerto con una bocina gigante en la espalda. Se reproducía ‘La canción del Mariachi’ a todo volumen, por lo que el compatriota no pasó desapercibido.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó ante este hecho y dijo que espera que lo vuelva a suceder. Lamentó que se esté proyectando una imagen equivocada de los mexicanos por una persona que no siguió las reglas.

‘’Esto no nos califica, debemos respetar las normal legales. México es conocido por tener una afición muy alegre, no conflictiva,, yo diría que mantengamos la buena imagen de México, eso no es necesario, aquí lo puedes encontrar, puedes comprar, pero todo está establecido por las leyes locales’', dijo el funcionario.

Más tarde, Relaciones Exteriores informó que no se ha detenido a algún mexicano en Qatar por llevar tequila al país mundialista.

El secretario estuvo presenta en la inauguración del Centro México-Qatar. En su cuenta de Twitter ha compartido detalles de su visita a Doha, en el corazón de la Copa del Mundo.

‘’Este centro está diseñado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a los aficionados que vienen a disfrutar del futbol. Encontrarán aquí apoyo médico, consular, servicios de pasaporte y todo lo que tiene que ver con lo que podamos participar. Aquí encontrarán respaldo’', aseguró el funcionario.