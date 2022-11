¿Orbelín Pineda jugará con la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022? Esto sabemos

Estamos a tan solo una semana de que dé inicio el Mundial de Qatar 2022 y Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico de la Selección Mexicana, todavía no da a conocer la lista de convocados para la justa futbolística. Sin embargo, parece que se le adelantaron.

Si bien no se ha compartido la lista, hay un mexicano en especial que parece ya estar dentro del codiciado listado del ‘Tata’: se trata de Orbelín Pineda, quien actualmente juega en el AEK de Atenas. Y precisamente fue su equipo quien habría ‘filtrado’ la noticia.

Orbelín Pineda, ¿va a Qatar 2022?

Las redes sociales del AEK Atenas han compartido en los últimos días algunas imágenes de sus jugadores convocados a Qatar 2022 con selecciones como la de Croacia o Irán.

Sin embargo, esta mañana sorprendió que el equipo griego compartiera una imagen de Orbelín Pineda con la bandera de México al fondo y la frase “Felicidades Orbelín”; en la descripción de la misma etiquetaron al futbolista y escribieron “¡Felicidades y buena suerte!”, utilizando además los hashtags #FIFAWorldCup y #Qatar2022.

Además, en la misma fotografía viene el logo del Mundial del Qatar, con lo que darían a entender que Pineda pertenece a la lista de convocados mexicanos de este año. Incluso, el mismo jugador le dio ‘me gusta’, aunque no respondió.

Captura de pantalla de la publicación del AEK Atenas en Instagram.

¿Cuándo dará a conocer ‘Tata’ Martino la lista de convocados al mundial?

México encabeza la lista de los conjuntos que no han dado a conocer sus convocados y es el único del Grupo C –que comparte con Argentina, Polonia y Arabia Saudita– que no lo ha hecho en espera de la posible recuperación de Raúl Jiménez.

La fecha límite que puso la FIFA para que las 32 selecciones que disputarán Qatar 2022 den su lista definitiva de futbolistas convocados es el próximo lunes 14 de noviembre, misma fecha en la que se espera que el director técnico de la Selección Mexicana revele a sus 26 convocados.