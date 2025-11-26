Baja Banorte hasta 4.67% utilidad estimada para 2025

Después de presentar sus resultados financieros del tercer trimestre del año, los cuales de acuerdo a analistas del mercado estuvieron por debajo de las expectativas, Grupo Financiero Banorte (Banorte) disminuyó su utilidad neta esperada para este año.

En la conferencia que sostuvieron directivos del grupo con analistas del mercado para comentar sus resultados del segundo trimestre del año, éstos dijeron que esperaban para todo el 2025 una utilidad neta de entre 59 mil 600 millones de pesos (mdp) a 62 mil 100 mdp, y ahora bajaron estas previsiones a un rango de entre 58 mil 200 a 59 mil 200 mdp.

Lo anterior, representa una baja de 2.35 por ciento entre los límites inferiores del rango estimado y de 4.67 por ciento entre los límites superiores proyectados.

Si nos basamos en la utilidad neta acumulada en los primeros nueve meses del año, la cual asciende a 42 mil 914 mdp, para alcanzar el límite inferior del rango estimado deberá generar una utilidad de 15 mil 286 mdp en el cuarto trimestre del año y de 16 mil 286 mdp para llegar al límite superior.

“Las cifras del tercer trimestre del año de Banorte fueron en su mayoría débiles y además recortó su guía de utilidades para este año, en gran parte provocado por el reconocimiento de una pérdida por deterioro en Bineo, tras acordar su venta el pasado mes de septiembre”, dijo el departamento de análisis de Casa de Bolsa Valores Mexicanos (Valmex).

Agregó que también disminuyeron otras estimaciones, como el crecimiento de cartera, que antes esperaba un alza de ocho a 11 por ciento, y ahora prevé un repunte de seis a 11 por ciento.

“Ahora pasaré a la guía para ver cuáles son los ajustes que tendremos en éste. En primer lugar, fue el crecimiento de los préstamos, la nueva guía que hemos puesto en éstos indica un rango abierto porque hay proyectos en trámite, pero tenemos que ir hacer realidad estos proyectos, pero creemos que sin el grupo de gobierno, vamos a estar muy cerca del número de dos dígitos, si no por encima del 10 por ciento pero tenemos que ver cómo evoluciona los proyectos en los meses restantes”, dijo Rafael Arana de la Garza, director de finanzas y de operaciones de Banorte.

Agregó que el margen de interés neto del Grupo será un poco superior en 0.1 punto porcentual por encima de lo que habían indicado al mercado, al pasar de un rango de entre 6.1 y 6.4 por ciento a uno de 6.2 y 6.5 por ciento.

El margen de interés neto del banco sin duda estará muy cerca del 6.7 y 6.8 por ciento, mientras que el crecimiento de los gastos recurrentes que esperaban que era de dos dígitos ahora va a oscilar entre el 9.4 y el 9.7 por ciento, lo que sitúa en una razón de eficiencia del 35.5 al 36.9 por ciento, señaló el directivo, indicó Arana.

Por su parte, José Marcos Ramírez, director general de Banorte, dijo que su equipo de análisis económico mantiene su previsión de crecimiento del PIB en un 0.5 por ciento para 2025, impulsado principalmente por los signos de recuperación del consumo interno en Brasil.

“De cara a 2026, anticipamos un repunte del crecimiento del PIB hasta el 1.8 por ciento, respaldado por una combinación de factores que se espera que estimulen el consumo privado y el turismo. Entre ellos, la participación de México en el Mundial de la FIFA y el renovado impulso en sectores clave como inversión y construcción”, añadió.

Comentó que en el frente fiscal, el gobierno mexicano espera mantener sus esfuerzos de consolidación fiscal hasta 2025 o 2026, en línea con la propuesta presupuestaria recientemente presentada al Congreso.

“Además, prevemos que el diálogo constructivo y colaborativo entre México y Estados Unidos continúe en los próximos meses, lo que podría respaldar el proceso de revisión del T-MEC previsto para el próximo año”, indicó.

Señaló que en cuanto a la política monetaria, pronostica dos recortes adicionales de 25 puntos base en la tasa de referencia, (el pasado jueves ya se dio uno) lo que la situaría en siete por ciento a finales de año.

“Para el próximo año, esperamos dos reducciones más, con una tasa que alcanzaría el 6.5 por ciento en el primer trimestre y se mantendría estable a lo largo de 2026. Por último, esperamos un peso mexicano estable durante el resto de 2025, ya que el debilitamiento generalizado del dólar estadounidense y el aumento del apetito por los activos de riesgo han favorecido a la moneda”, detalló.

“Como resultado de lo anterior, nuestro equipo de análisis económico pronostica un tipo de cambio de 18.80 pesos mexicanos por dólar para finales de año.