Sube 0.4% costo canasta básica de NL

Pese a que en noviembre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de Nuevo León se ubicó en mil 990.5 pesos, un alza de 0.45 por ciento o nueve pesos respecto al mes previo, en lo que va del año acumula un repunte de solamente 0.4 por ciento u ocho pesos, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Aunque el costo de la CBA de la entidad es la dieciochoava más barata entre las 32 entidad del País, se ubica en la séptima posición con el menor incremento en el año, ya que cinco registraron una baja anual, la de Sinaloa subió 0.14 por ciento y la de Oaxaca 0.39 por ciento.

A nivel nacional, el costo de la CBA se ubicó en dos mil 4.42 pesos, lo que implicó un alza mensual de 0.61 por ciento o 12.21 pesos, y en el año de 4.80 por ciento equivalente a 91.86 pesos.

“Los cinco estados con los mayores incrementos en el costo de la CBA resultaron ser Tamaulipas (6.19 por ciento), Tlaxcala (5.84 por ciento), Michoacán (5.14 por ciento), Edomex (5.1 por ciento) y Baja California Norte (4.59 por ciento)”, señaló el organismo.

“A pesar de que Inegi reportó en su último informe una variación a la baja en la inflación general, este comportamiento responde principalmente a la disminución de precios en un conjunto de productos no alimentarios, mismos que aumentarán en enero; sin embargo, las mercancías, particularmente los alimentos, continúan mostrando una tendencia alcista”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

“El monitoreo mensual de Anpec lo confirma, al registrar que la CBA acumula una inflación de 4.12 por ciento en lo que va del año, reflejando que el bolsillo de las familias sigue resintiendo el encarecimiento de los productos esenciales”, añadió.

De cara al próximo año, se prevé un panorama más caro debido a nuevos impuestos, aumentos en trámites, aranceles elevados y el cobro de piso.

“Todo apunta a que en el año por venir, la cuesta de enero será especialmente larga y pesada, la inflación al alza seguirá erosionando el poder de compra de las familias, sostener el gasto diario será cada vez más difícil para los hogares mexicanos”, destacó Rivera.