Apoyará CMIC a personas que salgan de los penales

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Nuevo León (CMICNL) y la Agencia de Administración Penitenciaria (AAP) firmaron un convenio de colaboración para apoyar la reinserción social de personas que salen de los centros penitenciarios del Estado.

Entre los compromisos acordados se cuenta la capacitación laboral y adiestramiento a las personas privadas de su libertad, así como su ingreso a la bolsa de trabajo de CMIC.

Con esto se busca fortalecer las competencias de quienes cumplen alguna condena en los centros de readaptación en Nuevo León, así como facilitar su reinserción a la sociedad, asegurándoles un empleo en el marco de la legalidad.

“Nosotros como Cámara buscamos que realmente la gente que ya va a salir del penal tenga trabajo, que sí sea una labor de reinserción social”, indicó Rodrigo Garza, presidente de CMICNL.

“Hubo mucha inversión, ha habido mucha inversión en el tema penitenciario en este sexenio, entonces se pueden ver que las obras han hecho diferencia dentro del penal y también la participación activa de los mismos personas privadas de su libertad”, reconoció.

“Los prisioneros se involucran ahí en la construcción de los edificios, en las obras que se han desarrollado en el interior”, recordó.

Comentó que los constructores han identificado a reos con destreza para la realización de distintas actividades de la construcción, por lo que sería positivo tanto para ellos como para el sector incorporarlos al trabajo formal una vez que recobren su libertad.

César Ramírez, comisario general de la AAP, explicó que algunos internos tienen experiencia previa, por lo que su labor como autoridades se ha encaminado a invitarlos a participar en las obras que se realizan dentro del Penal, en actividades positivas que les sirvan para recobrar la libertad.

“Es preferible que esas personas que tarde o temprano van a salir no lo hagan resentidas con el sistema, sino que salgan a ser productivos”, agregó.