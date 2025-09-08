Sube a 7.73% la participación de mercado de Kia

Durante agosto, las ventas totales de vehículos ligeros de Kia Motors ascendieron a nueve mil 906 unidades, lo que implicó un alza de 9.8 por ciento respecto a las ocho mil 747 autos vendidos en el mismo mes del año pasado, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Agregó que a nivel nacional las ventas en el mes en cuestión sumaron 124 mil 167 automóviles, una baja de tres por ciento respecto a agosto del año pasado, con lo que la participación de mercado de la armadora coreana pasó de 6.83 por ciento a 7.73 por ciento en el octavo mes de este año.

“El incremento de casi un punto porcentual en la participación de mercado de Kia en México durante agosto se debe a que se conjugaron dos factores: uno, el débil desempeño registrado por el mercado consolidado, que reportó una caída de tres por ciento en las ventas; y el otro es el alza de casi 10 por ciento en los autos vendidos por la armadora”, indicó un analista.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el volumen de venta de Kia fue de 71 mil 845 automóviles, un repunte de 4.77 por ciento respecto a los 68 mil 575 unidades colocadas en el mismo periodo del 2024.

Con este desempeño, la participación de mercado de la armadora en el acumulado al mes de agosto fue de 7.50 por ciento, 39 puntos base más que la de 6.83 por ciento del periodo comparable del año pasado.

En todo el país, en los primeros ocho meses de este año se vendieron 957 mil 991 vehículos, 0.66 por ciento menos que los 964 mil 386 desplazados en igual lapso del 2024.