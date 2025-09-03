Invierte Sigma 400 en CADI y destinará 420 mdp en mayor capacidad en Yucatán

Sigma inauguró su nuevo Centro de Acopio y Distribución (CADI) Península, ubicado en Central Business Park, Dzelchac, Ucú, Yucatán, proyecto en el que invirtió 400 millones de pesos (mdp) y además destinará 420 mdp en incrementar su capacidad de producción en esta entidad.

La empresa detalló que esta instalación modernizará y optimizará su logística en la Península de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, con el fin de llevar productos de calidad y gran sabor a las familias del sureste del país.

“Esta inversión se suma a los 80 mdp que Sigma destinó entre 2020 y 2024 en la entidad. Adicionalmente, durante el evento se anunció una inversión de 420 mdp para ampliar capacidades de producción en el Estado, con lo que habrá invertido un total de 900 mdp en Yucatán en el periodo 2020-2027.

Eugenio Caballero Sada, director general de Sigma México, resaltó la relevancia del nuevo centro de distribución en la estrategia de expansión de la empresa, asegurando el cumplimiento de su propósito.

“Este CADI representa un paso clave para ofrecer alimentos deliciosos para una vida mejor, optimizar nuestras operaciones y fortalecer la cadena de suministro. Apostamos por Yucatán por su ubicación estratégica, por su talento humano, seguridad, estabilidad y su potencial de crecimiento”, señaló.

“Cada proyecto de inversión que llega a Yucatán confirma lo que más nos distingue: nuestro talento humano. Es esa fuerza laboral la que permite que la industria crezca, que el estado se desarrolle y que las familias tengan empleos dignos y con futuro”, expresó Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán.

El nuevo centro atenderá un portafolio de más de 600 productos, con capacidad para dos 800 tarimas, un volumen anual de operación de 45 mil toneladas, atendiendo a más de 15 mil puntos de venta, lo que le permitirá liberar capacidad en seis Centros de Distribución de la zona, y al mismo tiempo atender más volumen de clientes, con mayor frescura en los alimentos.