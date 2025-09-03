Abrirá revisión del T-MEC oportunidad de crecimiento para México

Contrario a lo que algunos pueden pensar, la próxima revisión del T-MEC implicará una oportunidad de crecimiento para México, pues se encuentra en una posición privilegiada gracias a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por la regionalización de las cadenas de valor, señaló Pedro Casas Alatriste, CEO de la American Chamber of Commerce (AmCham) en México

Durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, Casas Alatriste destacó que México mantiene ventajas frente a competidores globales y que el arancel efectivo para las exportaciones mexicanas oscila entre 10 y 13 por ciento, muy por debajo del que enfrentan países como China (más de 40 por ciento) o Brasil (superior al 25 por ciento).

El directivo explicó que lo más probable es que sea un proceso de revisión con ajustes menores —y no una renegociación profunda—, siempre que se avance en la correcta implementación del tratado y en la eliminación de barreras no arancelarias.

“El calendario ya está definido: antes del 4 de octubre de 2025 deberán iniciar las consultas públicas; el 3 de enero de 2026 se presentará un reporte al Congreso de Estados Unidos; y el 1 de julio de ese mismo año, se realizará la revisión formal”, indicó.

Añadió que sin duda percibimos un clima de incertidumbre importante en lo que va del año y que probablemente para este 2025 veamos números no muy alentadores de crecimiento, de empleo, de inversión en el año, pero en el mediano plazo, en el corto mediano, digamos, para 2026-2027, una vez pasada la revisión o renegociación del T-MEC, sumado a que ya se estabilicen las nuevas reglas del juego, y por nuevas reglas entendamos los aranceles a nivel global, la verdad es que él percibo de las empresas una visión, digamos, de victoria o de posicionamiento muy positivo con respecto al resto del mundo para México.

Dijo que la confianza también se refleja en la Inversión Extranjera Directa (IED), que de acuerdo con Alejandro Padilla, Economista en Jefe de Banorte, alcanzó un nuevo máximo histórico al crecer 10.2 por ciento anual en el primer semestre de 2025 y de este monto, 84.4 por ciento corresponde a reinversión de utilidades, principalmente de empresas estadounidenses.

“Las empresas americanas con presencia en México están confiando en el país y están diciendo aquí es donde tenemos que invertir” subrayó Casas Alatriste.