OXXO impulsa reciclaje en la UANL

Oxxo y BioBox instalaron dos máquinas de reciclaje en las tiendas ubicadas dentro del campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“En Oxxo sabemos que las generaciones jóvenes, como las presentes en la UANL, son fundamentales para lograr un cambio real y duradero. Son ellos quienes tienen la oportunidad y responsabilidad de liderar la transición hacia una sociedad más consciente y comprometida con el planeta”, destacó Ángela Barragán, gerente de medioambiente de Oxxo.

Las llamadas Reverse Vending Machines (RVM) están disponibles para que estudiantes, docentes y visitantes puedan reciclar materiales como PET transparente y de color, vidrio, aluminio, plásticos flexibles y rígidos, cápsulas de café y tapas.

BioBox, emprendimiento mexicano que desarrolla su propia tecnología de hardware y software, ofrece a través de estas máquinas un proceso de reciclaje digital innovador.

Con ayuda de su aplicación móvil, los usuarios reciben recompensas al introducir envases y residuos reciclables, fomentando así prácticas sostenibles y el cuidado del medioambiente.

Además, quienes participen podrán vincular su cuenta de BioBox con el programa Spin Premia y acumular puntos que se podrán canjear en más de 23 mil tiendas Oxxo a nivel nacional.

“Llegar por primera vez a Nuevo León (NL) representa un paso decisivo en nuestra misión de hacer del reciclaje una práctica cotidiana y accesible para todos”, aseveró Luis Alvarado, CEO de BioBox.

Con la tecnología adecuada y un modelo de recompensas cercano a las personas, buscamos transformar la manera en la que se gestionan los residuos en México”.

La iniciativa se enmarca dentro del compromiso de Oxxo de alcanzar la meta de Cero Residuos a Relleno Sanitario para 2030.

Estas dos máquinas en la UANL forman parte de un programa más amplio que contempla la instalación de 150 equipos en tiendas seleccionadas de la Ciudad de México, Estado de México, NL y Jalisco.