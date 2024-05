Buscan en huéspedes ‘socios’ para ahorrar luz y agua

Ante la posibilidad de sufrir cortes de agua y de la energía eléctrica por la fuerte onda de calor en la ciudad, el sector hotelero tiene como estrategia de prevención generar ahorros en el consumo de ambos recursos a través de hacer su aliado al visitante que ocupa una habitación.

“Es una situación qué si nos preocupa y nos ocupa de alguna manera, buscamos solicitarle a nuestros huéspedes que nos ayuden con el ahorro de los energéticos, tanto de agua como de luz”, dijo Jesús Nader Marcos, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León.

En lo que respecta al agua, se le pide al huésped que no se les lave las prendas de la cama y las toallas todos los días, que usen lo menos posible el líquido para bañarse, y en cuanto a la energía eléctrica, se le solicita que apaguen las luces y el aire acondicionado que no ocupen, detalló Nader en entrevista con El Financiero.

El consumo diario de agua por huésped venía a la baja en este 2024, ya que de un consumo de 0.21 metros cúbicos (m3) en enero, bajó a 0.18 en febrero; en marzo, siguió la misma tendencia al ubicarse en 0.15 m3, pero en abril subió a 0.19 m3, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de Nuevo León.

Respecto al consumo de energía eléctrica, éste se ha disparado en 2024 en relación al 2023 en el comparativo del periodo enero-abril de cada año.

Así, el consumo diario de KWh por turista hospedado en enero de 2023 fue de 14.18 y en el mismo mes de 2024 fue de 14.86; en febrero, de 12.16 pasó a 13.32; en marzo, de 11.36 se fue a 11.89; y en el cuarto mes del año brincó de 9.82 a 13.06, de acuerdo a cifras de la dependencia estatal.

Nader dijo que los establecimientos tienen que asegurarse de tener las cisternas llenas a fin de que puedan dar servicio ante un corte de la energía eléctrica de dos o más días, asimismo contar con una planta o plantas de luz de suficiente capacidad para generarla ante la falta del suministro.

“Es un apoyo que buscamos del mismo turista para nuestra ciudad. (Aunque) afortunadamente no nos hemos visto afectados por esa situación (cortes de la energía eléctrica) todavía; sin embargo, no dudamos que pueda suceder y para eso hay que estar prevenidos”, refirió.

El directivo dijo que al huésped se le informa sobre cuidar el agua y la luz mediante un aviso escrito colocado en la habitación.

Nader espera que la situación que se pudiera presentar en el tema del agua y de la energía eléctrica no repercuta en una mayor alza de las tarifas, aunque las correspondientes a la luz si han ido en aumento en este año, no así las de agua, ya que no han podido cubrir la inflación que hubo en estos dos servicios en su momento porque no pueden trasladar de golpe ese mayor costo al cliente.

“Las tarifas que se manejan hoy en día apenas están a tarifas de pre pandemia, y con tanta inflación que hemos tenido no hemos llegado todavía ni siquiera a cubrirnos con las tarifas que teníamos antes, en 2019″, enfatizó.