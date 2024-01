Requiere NL reforzar infraestructura en transmisión y distribución

Si bien es cierto que hasta el momento Nuevo León (NL) no presenta un problema de desabasto de energía eléctrica, es un hecho que al igual que se requiere en el país, la entidad necesita una mayor inversión en la transmisión y distribución de energía, señaló Jorge Roberto Mercado Baidón, socio consultor y director comercial en Epscon

“NL está bien en generación de energía, pero lo que sí hace falta son inversiones en transmisión y distribución de energía, y esto podría no parar los beneficios del nearshoring, pero si frenarlos o detenerlos un poco”, dijo el directivo.

Agregó que, “entonces por generación NL pareciera que está bien, a lo mejor en todo México no, pero en esta entidad sí, no digo que no se requiere más inversión, sí se requiere, sobre todo por el tema del nearshoring y además de la generación, algo importante es el tema de inversión en transmisión y distribución”.

Mercado Baidón destacó que otro problema es que aun aunque se hagan las inversiones, el tiempo de entrega de los equipos y la implementación va a tomar su tiempo y esto pudiera frenar un poco el boom del nearshoring, no digo que no se vengan las empresas, pero puede frenarlas un poco

Señaló que cuando alguna empresa requiere un incremento de demanda o conectar un nuevo centro de carga, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) les piden una inversión de obras de refuerzo que se van al cielo, por unos 200 a 300 millones de pesos (mdp), “y esto es por el tema de la falta de inversión y esto está siendo un problema muy fuerte en NL”.

Djo que ante esta falta de inversión en el sector eléctrico, se espera que ante las altas temperaturas que se registrarán en el próximo verano continuarán reportándose apagones en el país.

Comentó que en la entidad se debe de incrementar la inversión en generación de energía limpia y aunque cuando desconectaron dos centrales de generación de Iberdrola, que eran cerca de 600 megawatts que dejaron de aportar a la red, con todo y esto la entidad no sufrió una gran afectación en la oferta de energía.

En este sentido, Alejandra Marco, directora de análisis de Intercam Banco, señaló que la infraestructura energética, en particular, sigue siendo un factor limitante potencial clave para el nearshoring.

“El país no ha invertido lo suficiente en el sector eléctrico y necesita mejorar la capacidad de la red. México necesitaría aproximadamente 40 mil millones de dólares en gastos incrementales para construir suficiente capacidad de generación para impulsar la expansión a partir del nearshoring”, señaló.