Prevé contaminación de agua y aire si gobernador veta ley

Nuevo León (NL) corre el riesgo de verse afectado por la contaminación a sus mantos acuíferos, al aire y medio ambiente, si el Poder Ejecutivo, a cargo del Gobernador Samuel García, decide vetar la reciente Ley General de Residuos que hace unos días aprobó el Congreso estatal, advirtió el diputado Mauro Guerra Villarreal, quien también preside este órgano de administración pública.

“Hoy particularmente nos preocupa mucho la reciente aprobación que se dio en el Congreso estatal sobre la Ley General de Residuos, que es un marco legal que permite y ayudará a que NL pueda convertirse en un estado de avanzada y opere bajo un mandato, que ya existe a nivel constitucional, para poder tener una gestión integral de la basura en la entidad”, dijo Guerra Villarreal.

Explicó que esta ley entró para dar un orden legal al proceso de recolección y confinamiento de la basura en los diferentes municipios del Área Metropolitana de Monterrey (AMM), sin embargo, corre el riesgo de ser vetada por el gobernador, lo que tendría grandes afectaciones para toda la ciudadanía y un gran retroceso para el estado.

“¿Qué es lo que pasa hoy con la basura en NL? Simplemente, se recoge y se lleva a confinar a una planta del estado, que se llama Simeprode, en el municipio de Salinas Victoria afuera del AMM, y ahí se entierra, pero el relleno sanitario de ahí está a punto de ser rebasado y podría ´tronar´ en breve, generando desde ahora serios problemas, ya que al meter la basura bajo la tierra, muchas veces no se hace de buena forma y se queda abierta, y al estar en contacto con el aire, pues lo contamina, pero también la que se va enterrando, cada vez es a mayor profundidad, llegando a tocar los mantos acuíferos y lo más grave es que contamina el agua”, detalló el diputado.

Indicó que “por todo este proceso, que se viene haciendo desde hace unos 30 años, en el Congreso de NL se creó la Ley General de Residuos, para que considerará la reutilización de la basura, su reciclaje, y así volver a darle valor, ya que ahora nadie genera los mecanismos para hacerlo, impulsando un proceso que se conoce como economía circular.

“Hoy en día, el mundo habla de que si alguien fabrica un bote de agua, ese bote está hecho de un material que tiene un valor, y que no sea tirado y se quede bajo la tierra, ya que es mucho mejor que se recicle, y de esa forma le damos valor al meterlo nuevamente al proceso de reutilización para que pueda ser llenado nuevamente de líquidos o alimentos, y después se pueda vender y genere lo que conocemos como economía circular”.

Señaló que lamentablemente en el último año el poder legislativo de NL ha sufrido una serie de acciones en su contra, por parte de organismos y entes cercanos al Gobierno estatal, para amedrentarle bajos amenazas y ataques directos a los diputados en sus personas y patrimonios.

“Existe una clara intención de callar al poder legislativo, sobre lo que aprueba o legisla, para que no llegue a gestionar, con una serie de mecanismos nunca antes vistos, por un lado no se publican los decretos que se aprueban, o se pelean jurídicamente todas sus decisiones o convocatorias, prueba de esto es el nombramiento del Fiscal en Nuevo León, que fue judicializado por el gobernador, teniéndonos hasta ahora en una situación en donde no existe esta figura, sino solo un encargado del despacho en NL.

“Lo mismo está ocurriendo que con la reciente aprobación de esta Ley General de Residuos a la que se le está atacando al decir que va a generar el cierre de SImeprode y el despido de 600 de sus trabajadores, y de que no se está considerando la participación del gobierno estatal, lo cual es una rotunda falsedad y desmiento categóricamente, ya que en el artículo 14 de la ley pedimos que el gobierno del estado genere la creación de un Sistema Estatal de Residuos, y en el artículo 15, marcamos que sea presidido por el Gobernador, y que su secretario técnico sea el Secretario de Medio Ambiente, así en ningún momento estamos dejando fuera al Estado.

“Además, en el mismo sistema estamos incluyendo a la Secretaría de Salud, porque es importante dejar en claro que la basura también genera un problema de salud pública, ya que si no hay un control de residuos pueden aparecer desechos tóxicos, medicinas caducadas o materiales de curación u orgánicos o comida que generen fauna nociva o situaciones que pudieran alterar a una colonia o una ciudad”, explicó.

Dijo que esta ley plantea que los municipios puedan tener una infraestructura mediante unidades de transferencia y desde ahí clasificar, valorizar y reciclar la basura, para al final solo enviar a SImeprode los desechos que ya no tengan valor, y puedan ser confinados a la tierra sin afectar el medio ambiente, en un proceso más eficiente y hasta rentable, porque generará dinero a la gente que vive del reciclaje como los pepenadores, a quienes se les deben reconocer sus funciones.

“Por ello bajo la ley, proponemos que exista un padrón de pepenadores urbano que esté trabajando con cada municipio, porque de hecho a veces son perseguidos porque no se les conoce y menos el valor de sus actividades que son muy importantes en la gestión de residuos, que es el separar la basura, lo que queremos es poner un orden para que estas personas no vayan a lugares clandestinos y les den menos valor por lo que ya recolectaron, por ellos creamos en esta ley estas unidades de transferencia en donde si se le darán un valor real por estos materiales”, detalló Guerra Villarreal.