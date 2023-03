Advierte ICPNL sobre obstáculos para el cumplimiento de la Declaración Anual de Personas Morales 2022

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) advirtió hoy sobre varios obstáculos que existen para que los contribuyentes puedan cumplir con la presentación de la Declaración Anual del 2022.

“La actualización que se ha realizado al aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales, no hace distinciones en cuanto a la información requerida para los distintos tipos de contribuyentes que existen, así como las circunstancias y capacidad administrativa actual de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas”, indicó el organismo.

Agregó que, “a escasos días del vencimiento para cumplir oportunamente con la presentación de dicha declaración, la autoridad ha realizado diversos cambios al aplicativo causando incertidumbre entre los contribuyentes.

“Dentro de los cambios más relevantes en el aplicativo, tenemos que por primera vez se solicita para esta declaración anual de personas morales: estados financieros y conciliación comparativos de ejercicios 2021 y 2022; se incluyen dos estados financieros adicionales: el de Flujo de Efectivo y el Estado de Variaciones en el Capital; se exige que todos los campos sean llenados al menos con un cero; se solicita el detalle de los ingresos exentos y no acumulables; se pide el detalle mensual de los honorarios pagados a personas físicas y de RESICO, entre otros”.

También apuntó que, “se agrega el campo de “Notas” en cada cuenta contable para realizar aclaraciones o precisiones en cuanto a su integración o variación y se elimina el concepto de “Otros” de la conciliación, solicitando ahora información más detallada, siendo necesario elegir uno de los conceptos preestablecidos por el aplicativo”.

Adicionalmente, el ICPNL señaló que “tenemos algunos problemas prácticos al momento de realizar la preparación de la declaración en cuestión como: existe pérdida de información capturada por el contribuyente en el aplicativo, a pesar de estar guardándola, lo que implica y exige que el contribuyente capture el 100% de la información en una sola ocasión y sin interrupciones y el nivel de detalle de información requerida y el tipo de interfase con el usuario, está ocasionando que los contribuyentes requieran en promedio de 3 a 5 horas de inversión de tiempo para llenar el formato; cuando en el aplicativo anterior se destinaba aproximadamente 1 hora”.

Asimismo, indicó que el llenado en automático del dato de las pérdidas fiscales se ven reflejados incorrectamente, ya que no coinciden con los datos declarados en ejercicios anteriores, impidiendo el derecho de amortizarlas de manera correcta; no se consideran las características de los contribuyentes, generando confusión en cuanto a diversos conceptos para sus partidas en conciliación que no necesariamente están contemplados en el aplicativo y no se permite descargar la visualización previa de los estados financieros para efectos de agilizar la revisión para su envío.

El ICPNL señaló que con esto se vislumbran las siguientes consecuencias: que existan validaciones que posiblemente no den tiempo para realizar las correcciones necesarias en declaraciones mensuales y que se reflejen en la declaración del ejercicio; riesgo de que los contribuyentes Personas Morales RESICO que no cumplan con su declaración dentro del plazo establecido, perderían dicho estímulo a partir del ejercicio 2023 y no se cumpliría con la exposición de motivos que dio origen a dicho régimen donde se buscaba la simplificación en la presentación de declaraciones mensuales y anuales.

“También es posible que algunas manifestaciones de información por parte de los contribuyentes al tratar de realizar el llenado de su declaración anual puedan ser mal interpretadas por parte de la autoridad y se consideren errores que lleven a la comisión de infracciones y que haya una mayor inversión de tiempos para llevar a cabo la captura y revisión del correcto llenado de la declaración.

“Es importante señalar que en algunos de los cambios en el formato de la declaración anual no se identifica su fundamento legal y las consecuencias de no presentarla oportunamente la de Personas Morales pudiera implicar el pago de multas, recargos y actualizaciones”, advirtió el organismo.