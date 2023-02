Impulsa UANL nuevo doctorado en negocios internacionales

Con el propósito de desarrollar nuevo conocimiento en el área de negocios, la Universidad Autónoma de Nuevo León dio a conocer la incorporación del Doctorado en Negocios Internacionales a sus programas de posgrado.

La Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) dirigirá este esfuerzo que desarrolló en colaboración con otras cuatro instituciones de la UANL: la Facultad de Ciencias Biológicas, el Instituto de Biotecnología, la Facultad de Agronomía y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.

“Desde hace casi más de un año teníamos la intención de hacer un doctorado en negocios. En pláticas con maestros, investigadores de otras escuelas, surgió la inquietud de por qué no hacer un programa más multidisciplinario dentro de la misma universidad y trabajar en equipo”, indicó Mónica Blanco Jiménez, Secretaria académica de posgrado de la FACPYA.

Esta unión dio como resultado la aprobación del doctorado con cuatro orientaciones: empresarial, agronegocios, biotecnología y negocios en la salud.

“No era solo cumplir con un programa sino beneficiar a la Universidad con otras cuatro instituciones donde se generan muchos productos, pero no se comercializan porque no es su función principal. En agronomía se hacen productos alimenticios, en biotecnología, igual en el área de la salud, con nuevos medicamentos que no se exportan”.

“Tenemos centros que se dedican a la investigación y saben cómo desarrollar productos y servicios, pero faltaba eso, la comercialización, donde creemos que hacemos una sinergia enorme en donde entra la FACPYA para ayudar a comercializar todo esto”, precisó Blanco Jiménez.