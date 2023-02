Jorge E. Galindo: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales estatales en NL

Antes que nada, quiero agradecer nuevamente al Financiero Bloomberg por este espacio que nos brinda para difundir la cultura fiscal de nuestra ciudad de Monterrey y su área metropolitana y en todo el Estado de Nuevo León.

De conformidad el artículo 33 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León la opinión de cumplimiento es una constancia escrita de tu cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, en la cual se revisarán varios aspectos de tu situación fiscal estatal, la cual puede ser emitida en sentido positivo o negativo, según sea el caso.

La Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT NL) a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el particular solicitante: No tenga a su cargo créditos fiscales firmes, determinados, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal del Estado.

Que se encuentre inscrito en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes, según se trate de impuestos estatales o federales, respectivamente; Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta haya sido presentada.

Que estando inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes, no se encuentren como no localizados; No tenga sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal y que no se encuentren en los listados a que se refieren los artículos 69-B, o 69-B Bis, del Código Fiscal de la Federación.

Cabe señalar que una opinión positiva en tu cumplimiento fiscal tendrá beneficios importantes, como el de permitirte solicitar un subsidio o estímulo, contratar con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes legislativo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, del Estado y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos estatales, así como para realizar algún trámite fiscal, u obtener una autorización en materia de impuestos estatales, entre otros beneficios.

Para efectos de solicitar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: Ingresar al portal web https://www.nl.gob.mx/tramites-y-servicios en la opción “RETyS” y seleccionar el trámite relativo a la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Crear un usuario con su Registro Federal de Contribuyentes y generar una contraseña. Para tal efecto, se deberá ingresar su nombre, razón o denominación social, domicilio fiscal, medios de contacto, así como acreditar su identidad y en su caso la del representante legal; asimismo adjuntar en PDF la documentación que se solicite allí mismo.

Una vez hecho lo anterior, ingresar a la cuenta del usuario y seleccionar de la sección de “Opinión de Cumplimiento” la opción “Solicitudes”, generando con ello el folio del trámite para su seguimiento.

Para obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, deberá ingresar y revisar el apartado de “Solicitudes”, eligiendo de la opción “Acciones”, el ícono de descarga para generar el documento en formato pdf.

Si el interesado solicitante tuviera alguna duda o aclaración respecto la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando esta se emitida de forma NEGATIVA, dirigirá sus dudas o aclaraciones a las Direcciones competentes del SAT NL de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, mediante el procedimiento que se señale para tal efecto.

Como se puede apreciar es importante analizar detenidamente las obligaciones fiscales que se tienen en el Estado de Nuevo León y para facilitar su entendimiento en la Dirección General de Servicios al Contribuyente de la Subsecretaria de Administración Tributaria del Estado de Nuevo León contamos con asesores que podrán resolver cualquier inquietud relacionada con estas obligaciones, ya sea de manera presencial en las ventanillas ubicadas en el Pabellón Ciudadano en su planta baja o bien a través de los canales y medios remotos, mediante llamada al teléfono 8120332420, o enviando un correo electrónico a egobierno@nuevoleon.gob.mx, o bien mediante chat en https://egobierno.nl.gob.mx/egob/

El autor es Coordinador de Atención Técnica a Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Servicios al Contribuyente del SATNL.