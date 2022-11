Deacero premia a herreros en su día

Con la participación de más de 800 obras de herreros de todo el país, el viernes pasado se realizó la premiación del concurso “El Taller de tus sueños”, que forma parte de la campaña “Herreros Deacero” que realiza el Grupo Deacero, empresa mexicana fabricante de productos derivados del acero, entre ellos perfiles sólidos, en el marco de la celebración por sus 70 años.

En el marco del día del herrero, Deacero recibió en Monterrey, a los 25 herreros finalistas de toda la República Mexicana de los cientos que participaron en el concurso; además premió a Abner Gómez Vázquez, quien tiene su taller en de Mérida, Yucatán y resultó ganador del certamen y tendrá derecho a la remodelación y equipamiento de su taller.

“Estoy muy emocionado de recibir este premio y sobre todo de poder tener un taller renovado y equipado, para mí es un reconocimiento a mi trabajo y espero DEACERO siga teniendo estas iniciativas que nos ayudan a todos”, dijo Abner Gómez, ganador del concurso.

“Es un sueño hecho realidad..., estoy muy motivado, no me la acabo de creer, pero estoy motivado para seguir trabajando este oficio que es tan bello, tan emocionante y divertido, es algo que cuando me levanto tengo las ganas de seguirlo haciendo y pensando cada noche como le voy a hacer al día siguiente, es una emoción que no para”, añadió.

La campaña “Herreros Deacero” busca reconocer a los herreros por su gran labor y esfuerzo diario, dijo José Alvarado Risoul, director de mercadotecnia de Grupo Deacero.

En agosto pasado abrieron la convocatoria a todos los herreros de la República Mexicana mediante redes sociales de la empresa y fueron 4 categorías de participación; escultórica, mobiliario, edificación y decorativa.

David Madero, considerado uno de los escultores de soldadura más destacados en el mundo fue uno de los jueces para elegir a los ganadores, además de Edgar Castañeda, creador de contenido especializado en herrería, Miguel Fuentes director de la escuela de diseño CEDIM y José Alvarado Risoul.

El directivo señaló que este primer concurso surge como parte de una campaña para llegar y estar más cerca de los herreros, que son parte de la manufactura informal de este país, son importantes usuarios y clientes de los perfiles que produce Deacero.

“Es un oficio reconocido, valorado y apreciado…, el herrero Deacero, que le entra, no se raja, se las ingenia y que le sabe”.

“Queremos acercarnos más a ellos reconocerle su trabajo y nos planteamos que para ir más allá de no solamente una campaña queríamos ser más cercanos y qué mejor que remodelar el taller al ganador del concurso”.

Dijo que participaron herreros de todo el país, “de Mérida, Mexicali, Monterrey, de la ciudad de México, de Querétaro, Veracruz, Chihuahua, Guadalajara, vienen de todo el país”.

Comentó que es la primera vez que una empresa acerera y transformadora del acero hace un evento de esta magnitud para los herreros y lo seguirán haciendo.

“Hay cientos de miles de herreros en todo el país creo que tenemos mucho camino por andar para llegarle a todos los errores del país”.

Dijo que están realizando también una campaña de reconocimiento para los trabajadores de la construcción que utilizan la varilla corruga W.

“También vienen cosas para el sector agropecuario, los productores del campo que utilizan nuestros productos del campo como las mallas y alambre de púas”.

Detalló que ambos eventos, tanto en la construcción como el de los agricultores los realizarán el año próximo.

DEACERO tiene el propósito de crecer junto con sus clientes, socios comerciales y comunidades de manera sustentable. Actualmente cuenta con presencia global y ubicación estratégica en más de 20 mercados en Norte y Sudamérica, con más de 7 mil 500 distribuidores, y más de 9 mil productos. Asimismo, atiende a más de 50 giros de negocio con la mayor diversificación del mercado en México: agro y pesca, acabados de construcción, edificación, energía, manufactura, infraestructura, petróleo, gas y energía.