Puede México fabricar todos los aceros que demanda la industria.- Máximo Vedoya

La siderúrgica mexicana tiene hoy la capacidad de producir todos los aceros que demanda la industria nacional, inclusive los de las más altas especificaciones, como los de la automotriz, aseveró Máximo Vedoya, Presidente saliente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, CANACERO, en su 73 Asamblea.

Aunque reconoció que en el pasado era menester importar aceros especiales, incluso de países con los que no se tenían tratados comerciales, hasta cierto punto de manera indebida, recalcó que hoy no es necesario, pues con las más recientes inversiones por hasta $15,000 millones de dólares en los últimos 10 años, ya no es necesario que esto siga ocurriendo, sino que es posible ser “autosuficientes”, recalcó.

En su participación David Gutiérrez Muguerza, nuevo Presidente de la Cámara, señaló que hoy como gremio les preocupan tres grandes temas contenidos en la agenda energética:

1.- Que se pueda cumplir con una producción de acero fabricado con energía renovable, el cual es demandado por la industria de exportación.

2.- Que haya disponibilidad suficiente de energía para una industria que crece al 3.5 por ciento, y que requiere $5,000 millones de dólares de inversión.

3.- Que haya una infraestructura de transmisión de energía suficiente, pues en México hay zonas con capacidad de producción, pero con líneas insuficientes de transmisión y otras en que no hay capacidad de generación.

De hecho, dijo, se requiere de una inversión de $2,000 millones de dólares en esta materia en los próximos 10 años.

Cuestionado sobre la postura oficial manifestada por la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, Máximo Vedoya, indicó que en principio están de acuerdo con todo, esto es: hacer de la CFE un productor competitivo, incrementar las energías renovables y transitar a una generación de energía más competitiva.

Con relación a las cifras de la siderurgia al cierre de 2021, Gutiérrez Muguerza dijo que el Consumo Nacional Aparente, CNA, será de 28 millones de toneladas, la producción nacional de 19 millones de toneladas, las exportaciones de 3.5 millones de toneladas, las importaciones de 11.5 millones de toneladas, y destacó que existe una gran capacidad de crecer en cuanto a sustitución de importaciones.

“Disminuir las importaciones es un gran reto, en 2021 se realizaron dos grandes inversiones, esto, reducirá las importaciones, pero seguiremos siendo un país importador neto de acero”, dijo.

Con respecto a la actual situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, comentó que significa una gran oportunidad para que la industria nacional aproveche el “nearshoring”, esto es que EUA deje de importar de China, y comience a importar de México.

“Son industrias que se pueden instalar aquí”, sentenció.

Al respecto Máximó Vedoya abundó al señalar que muchos de los problemas surgidos con la pandemia, como es la falta de contenedores y afectaciones en las cadenas de valor y de producción, son oportunidades para la industria nacional y para la siderúrgica, pues no tenemos por qué estar dependiendo de los insumos producidos en Asia, si aquí los podemos producir, generando al mismo tiempo empleos de más valor.

En el evento, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a David Gutiérrez Muguerza, quien estará a partir de hoy al frente de la Cámara Nacional del Acero, CANACERO, y agradeció los años de esfuerzo al frente de la misma del Presidente saliente, Máximo Vedoya.

“Estamos convencidos de que para que al gobierno le vaya bien se requiere de riqueza, de riqueza sostenible, que vaya de la mano con el medio ambiente, de la mano con las nuevas causas, que ahora las nuevas generaciones estamos encabezando”, dijo García Sepúlveda.

Destacó que Nuevo León es reconocido en todo el mundo como la cuna de la industria de toda América Latina, del que el sector siderúrgico es pilar.

Hoy Nuevo León, dijo, es primer lugar en inversión extranjera, en registros patronales, en empleo, y en nuevas PYMES, “esto es producto de la gran cultura del esfuerzo, del trabajo, de este ecosistema industrial”.

Contamos dijo, con el apoyo de Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía, y el de Alfonso Romo.

Aprovechó para agradecer a la industria siderúrgica por apostarle a la agenda verde, la cual dijo que llegó y que hay que impulsar.

“Tanto Caintra como mis amigos los acereros, me mostraron que vienen grandes inversiones en filtros, en catalizadores, en domos, en espacios verdes, en conversión del diésel a gas, del gas al hibrido, y de este al eléctrico, y me consta que están haciendo un gran esfuerzo para cooperar en esta lucha mundial y local”.

Este es un tema que confío en que se va a resolver, ya se habló con la refinería de Cadereyta, la cual va a invertir $82 millones de dólares en filtros y catalizadores y en mejorar la calidad de las gasolinas. La industria hará lo propio en reducción de emisiones.

“En marzo nos llegan 800 camiones que ya no son de diésel, movilidad verde, y vamos a poner en cintura a las pedreras. Y concluyó con el eslabón final, la verificación gratuita”, concluyó.