Paz laboral y sueldos competitivos, los retos en Nuevo León

Mantener la paz laboral, sostener sueldos competitivos y certificar empresas laboralmente responsables, son los tres retos principales en los que trabajará durante los siguientes seis años la Secretaría del Trabajo (ST) de Nuevo León (NL), dijo Federico Rojas Veloquio, titular de la dependencia.

El funcionario comentó que lo anterior permitirá que las condiciones laborales en la entidad estén a la altura de los compromisos adquiridos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Uno de los retos que tenemos es mantener la paz laboral. La ST desapareció en el gobierno de Jaime Rodríguez porque se tenía la idea errónea de decir que si en Monterrey (Mty) no hay huelgas para qué tener una ST”, señaló Rojas Veloquio.

Agregó que, “esto fue un grave error porque eso no significa que porque no hubiera huelgas, no hubiera conflictos laborales, hay muchos, lo que pasa es que la cultura de trabajo de NL es muy diferente a la de otros estados; los métodos conciliatorios que tienen las empresas y la Junta de Conciliación permiten que se diriman las controversias de forma amistosa sin llegar a la confrontación laboral”.

Rojas Veloquio aseguró que previendo que se estallara alguno de estos conflictos en el corto plazo, es que el nuevo gobierno decidió ascender de Subsecretaría a Secretaría dicha dependencia.

“El acuerdo con los distintos sindicatos del sector productivo de mantener la paz laboral en el estado, no es más que el acuerdo de dirimir las controversias que tenemos de forma amistosa, de buena voluntad y con intermediación del gobierno cuando fuera necesario”, mencionó.

Detalló que, “derivado de la paz laboral y de que trabajamos en conjunto del área de Economía, otro de los retos es tengamos sueldos muy competitivos y que brecha salarial se mantenga diferente en NL. En el estado, el salario mínimo es muy superior al establecido por la federación; andamos alrededor de los 480 pesos diarios, que es lo que están pagando las empresas, cuando el promedio nacional es de 370 pesos”.

Otro de los retos, es que las empresas sean laboralmente responsables y que incluyan en su plantilla personas vulnerables desde aquellas que tienen una condición que van desde capacidades diferentes hasta aquellas que quieren reinsertarse a la sociedad.

Para ello, convocarán a las empresas a obtener el distintivo Empresa Laboralmente Responsable cuyos requisitos, se espera estén disponibles a partir de enero próximo.

“Con la reforma laboral, Estados Unidos y Canadá están muy atentos a que México cumpla con sus obligaciones, este distintivo va a ayudar porque no solo vamos a vigilar que se cumpla con los establecido con la reforma laboral, sino que sea una empresa laboralmente responsable donde uno de sus objetivos es emplear a personas en vulnerabilidad ya sea por capacidades diferentes, género, cuestión migratoria, reinserción social, es decir personas que en otros lados no las ven y en NL sí van a ser visibles”.

Comentó que el universo son los más de 74 mil empresas o patrones registrados ante el IMSS y que operan en Nuevo León, sin embargo, estimó que en la primera convocatoria podrían atraer a unas mil empresas que cumplan con los requisitos que se pedirán.