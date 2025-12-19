Comienza el año con el pie derecho: Secretaría de Cultura tiene vacante de 39 mil pesos; así puedes aplicar

Un requisito para trabajar en la Secretaría de Cultura es no tener antecedentes penales. (Especial).

Inicia el Año Nuevo 2026 con trabajo en la administración pública y es que el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), de la Secretaría de Cultura, tiene abierta la convocatoria para una vacante cuyo sueldo mensual es que 39 mil pesos.

La convocatoria publicada por Indautor indica que el empleo es para estar a cargo de la Subdirección de Proyectos, en la Ciudad de México, adscrito a la Subdirección de Arbitraje.

En el documento publicado se detalla que el objetivo de la vacante es colaborar con el grupo arbitral en la sustanciación y control de los procedimientos arbitrales que se presenten ante el Instituto.

Si te interesa este empleo, toma nota de los requisitos y el proceso para postularte e iniciar el año con el pie derecho.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Secretaría de Cultura?

Se indica que uno de los requisitos es contar con licenciatura en derecho o ciencias sociales y administrativas. A ello se suma contar con 4 años de experiencia en legislación nacional.

No se necesita viajar y tampoco el dominio de algún otro idioma. Las habilidades que debes tener son visión estratégica y trabajo en equipo.

Además, como trabajarás en la administración pública, no deberás tener antecedentes penales ni sentencias por delitos dolosos.

¿Cómo postularme a la vacante en la Secretaría de Cultura?

El proceso de selección consta de 5 etapas en las que deberás sumar 100 puntos:

Examen de conocimientos técnicos y de conocimientos generales de la Administración Pública Federal (APF). (30 puntos).

Evaluación de habilidades (20 puntos).

Evaluación de la experiencia (10 puntos).

Valoración del mérito (10 puntos).

Entrevistas (30 puntos).

Indautor publicó una guía o temario de ingreso del examen que se realizará, con los temas y conceptos que se abordan.

Para comenzar el proceso de admisión a la vacante, debes registrarte en el sitio web de Trabaja en. El número de folio lo deberás tener a la mano para identificarte durante las diferentes etapas.

Las fechas clave de esta vacante en la Secretaría de Cultura, con sueldo de 39 mil pesos mensuales, son: