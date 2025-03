Vacaciones perfectas, tiempo, destino y presupuesto a considerar

Todos ansiamos la temporada vacacional, qué hacer, lugares por visitar, tiempo de búsqueda de vuelos, hospedaje y muchas tareas más en donde tienes que invertir tiempo, pero sobre todo tener los recursos económicos listos para llevar a cabo estas tareas. Existen ciertas consideraciones previas para tomar la mejor decisión para ti y tu familia, y lograr el viaje soñado.

Entre los destinos más buscados por las familias mexicanas de 4 integrantes (2 adultos y 2 menores de edad) está un viaje a Europa de 20 días con un costo de 190 mil pesos; playas mexicanas con hospedaje todo incluido por 5 noches, alrededor de 46 mil pesos; Disneyland por 5 noches aproximadamente 75 mil pesos y por último, Chicago, con una estancia de 5 noches por 56 mil.

Dentro de todo el espectro de posibilidades y tareas, Isabel Vázquez, directora general de All in one, Travel and Events, consideró que “el presupuesto y establecer límites de gasto es una de las principales decisiones, partiendo de esto, el destino es sumamente importante, ya sea que realices el viaje solo, en pareja, familia o grupo de amigos. Es necesario investigar todo lo relacionado con el lugar a visitar, desde el clima hasta los alimentos y transportación, y para estas actividades las agencias de viaje son el aliado perfecto”.

Las facilidades tecnológicas que se tienen hoy en día ayudan a planear el viaje de tus sueños; sin embargo, en palabras de Vázquez, “contar con la asesoría de una agencia te facilita la vida y resuelve cualquier inconveniente que tengas durante tus vacaciones. En la experiencia que hemos tenido, algunas personas han experimentado inconvenientes, por ejemplo, el hotel borra tu reserva, el clima, enfermedades inesperadas, clausura de hotel, entre otros; y por cualquier cambio en tu planeación una buena agencia no te debería cobrar más de lo desembolsado”.

Hablando de tiempos de anticipación para planear un viaje, All in one, Travel and Events, expertos en este tipo de servicios, recomienda que para la búsqueda de reservas de hoteles y aviones se realice con al menos seis meses de anticipación para encontrar tanto la fecha como una buena tarifa. Hay que recordar que también lo puedes hacer por tu cuenta, pero no tendrías el mismo respaldo en costos, seguros y comodidades que te representa contar con un experto en estos temas.

Una de las ventajas que presentan las agencias de viajes es diferir el total, además de respetar la tarifa ofrecida. “Por ejemplo, si planeas con varios meses de anticipación, puedes liquidar de 10 a 30 días antes de tu salida. A esto le sumamos que contamos con diferentes esquemas de pago con el objetivo de cuidar tus finanzas; lo recomendable es no exceder los 6 meses y los viajeros pueden ir abonando paulatinamente, mientras llega la fecha esperada. Recuerda que el acompañamiento de una agencia de viajes no generará costos adicionales, además cuentas con una garantía y apoyo en caso de tener algún imprevisto” resaltó la especialista.

Para que no ‘vuele’ tu dinero