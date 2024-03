BBVA se cae a nivel nacional: Usuarios reportan fallas en aplicación y cajeros

¡En plena quincena! Usuarios de BBVA reportaron este viernes 1 de marzo fallas en la aplicación del banco y cajeros tras acusar que no ‘tienen sistema’.

En redes sociales ‘llovieron’ las críticas de los usuarios de BBVA tras denunciar que no pueden realizar movimientos en la aplicación, como transferencias o realizar retiros en efectivo.

Incluso, algunos clientes de BBVA cuestionaron si recibirán el cobro de una penalización por no poder pagar su tarjeta de crédito a tiempo tras la caída del sistema. “Porque esto es culpa de ustedes, no mía”, escribió una usuaria.

Por si fuera poco, decenas de usuarios del banco afirmaron que tampoco hay servicio en los cajeros de BBVA tras asegurar que su sistema se cayó a nivel nacional.

Se cayó la red de BBVA a nivel nacional.

No hay cajeros en banco ni cajeros automáticos, tampoco sirve la aplicación. pic.twitter.com/unM4nKNYqV — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 1, 2024

Sin embargo, BBVA lanzó un breve comunicado donde confirmó fallas en su sistema, por lo que pidió paciencia a sus clientes, ya que se encuentra trabajando para solucionar las quejas, aunque no aclaró si sus sucursales bancarias también registran problemas.

“Estamos trabajando para solucionarlas cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieran. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados”, expresó en su cuenta de X, antes Twitter.

Llueven memes en redes por falla en sistema de BBVA

A pesar de las quejas que circulan en redes sociales, algunos cibernautas tomaron con humor la caída del sistema de BBVA y no dejaron desaprovechar la oportunidad para crear memes sobre este hecho.

Unos exigieron con humor que se reestablezcan el servio:

#BBVA Sube un Twit:

-Un wey random que ni siquiera tiene cuenta con ellos: pic.twitter.com/eKW0Lm96Ye — Rey del Bullyng (@AdnOlvera10) March 1, 2024





Mientras que otros se imaginaron ‘durmiendo’ a los técnicos de BBVA:

También no faltó el clásico meme que ilustra la caída de la app cruzando la calle:

Tweet para confirmar a quienes vienen buscando que si, la app de BBVA se ha caído. #BBVA pic.twitter.com/jcWZ76N7YN — 私は眠い 🇲🇽 (@ArturHopper) March 1, 2024

Y otros usuario de redes tomaron a broma que la falla se presente en plena quincena y en viernes ‘de fiesta’:

Se cayó la App de #BBVA justo en viernes pic.twitter.com/4PJHhVHVCX — D r. S u e ñ o (@DrSleep88) March 1, 2024

Inlcuso algunos clientes de dicho banco aseguran que este día no ‘desayunarán’ porque no tienen dinero al no poder retirar su efectivo de los cajeros.