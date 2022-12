Vacaciones de fin de año: ¿Cuánto te deben pagar si tu maleta se daña o si pierden tu equipaje?

Una de las pesadillas más frecuentes a las que se enfrentan los viajeros es la pérdida o robo de las maletas o equipaje. Cada día en el mundo se pierden más de 10 mil maletas, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según la dependencia, el principal motivo por el cual se puede llegar a perder el equipaje durante un vuelo es debido a la congestión de los aeropuertos, las conexiones y el aumento en el volumen de las maletas transportadas.

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor indica que la responsable en caso de que la maleta no aparezca o se encuentre dañada es la compañía aérea, tomando en cuenta que las maletas tienen que haber sido registradas por la aerolínea durante su traslado.

Si tu maleta fue enviada a otro destino, la línea aérea deberá otorgar una respuesta en un plazo no mayor a 24 horas y regresarla en el lugar que el viajero indique, sin costo alguno.

¿Qué pasa si la aerolínea pierde mi equipaje?

En caso de que la aerolínea haya perdido o destruya tu equipaje, tiene la obligación de compensarte económicamente por los daños causados.

Para ello, es necesario realizar el reporte con la línea aérea para comenzar con el proceso de indemnización.

Las indemnizaciones son las siguientes:

Equipaje de mano : el pasajero debe ser indemnizado con 80 UMA, equivalente a 7 mil 697.60 pesos.

: el pasajero debe ser indemnizado con 80 UMA, equivalente a Equipaje facturado: el pasajero debe ser indemnizado con 150 UMA, que equivale a 13 mil 899 pesos.

“La compensación es muy baja, pero esa compensación se desprende de las reglas de la IATA, son normas internacionales”, acepta Ricardo Sheffield Padilla, procurador Federal del Consumidor.

La compensación debe de ser como convenga al consumidor.

La práctica habitual es que se devuelva por el mismo medio que se pagó; es decir, si el pasajero pagó con una tarjeta de crédito, el dinero se devuelve a la tarjeta de crédito, si pagó en efectivo, se le devuelve en efectivo.

Tips en caso de pérdida o daño de tu equipaje

Si se nota que el equipaje está dañado o no sale por la cinta transportadora, hay que acudir lo antes posible al mostrador de la compañía aérea y llenar el formulario de reclamo.

Lo mejor es asentar la queja antes de salir de la zona de equipajes, dejar la queja en la hoja de reclamaciones y guardar la copia sellada por la compañía.

La línea área deberá entregar al pasajero un kit de aseo o de pernocta, dependiendo del destino y de la distancia del vuelo.

Ante estas situaciones, Profeco recomienda llevar una muda limpia y un cepillo de dientes en el bolso de mano.

Aunque seas un viajero frecuente y te guste mostrarlo, recuerda que debes quitar las antiguas etiquetas identificativas o tu maleta puede aparecer en el destino de tu último trayecto por confusión de los que acomodan el equipaje.

Bloomberg Todo lo que debes saber si dañan o pierden tu equipaje en un vuelo (David Paul Morris/Bloomberg)

¿Cuánto equipaje puedes llevar sin costo en un avión?

Además de informar sobre el costo de la gasolina, la Profeco explica que una persona con un boleto de avión puede transportar como mínimo y sin cargo alguno 15 o 25 kilos de equipaje, según la capacidad del avión.

Sin embargo, es importante que todos los pasajeros acaten las indicaciones de la línea aérea en cuanto al número de piezas y restricciones de volumen.

También pueden llevar dos piezas de equipaje de mano, las cuales no pueden exceder los 10 kilos de peso y cuyas dimensiones no sean superiores a 55 centímetros de largo, 40 de ancho y 25 de alto. Esto se debe realizar siempre y cuando no afecten la seguridad y comodidad de los pasajeros.

En caso de que tus maletas superen esas medidas, la aerolínea podrá cobrar una tarifa adicional.

De acuerdo con Profeco, si el pasajero viaja sin maletas, la línea aérea puede ofrecer tarifas especiales.

Es importante que las piezas de equipaje documentado cuenten con un talón con la información del vuelo y que este talón se pueda dividir en dos partes, para que una se quede en poder de la empresa y otra con el pasajero.