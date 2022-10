¿Tienes mucha ‘morralla’? Esto puedes hacer con las monedas de 10 centavos

No es raro que los mexicanos reservemos las ‘moneditas’ para pagar las copias, el transporte, la propina o hasta para dar una ayuda a la gente en situación menos favorable.

Sin embargo, cada vez es más raro ver entre nuestra ‘morralla’ monedas de 50, 20, 10 o hasta 5 centavos, pues asociamos su tamaño con un valor bajo o hasta seguramente has llegado a escuchar que “ya no se reciben” o “ya no valen”.

Algunas monedas, como las de 5 y 10 centavos ya no se fabrican y están en proceso de retiro, pero el Banco de México, (Banxico) refiere que conservan su valor. Las de 20 centavos aún no están en proceso de retiro.

Desde el 2002 Banxico ordenó a la Casa de Moneda dejar de fabricar monedas de 5 centavos; en 2019 tocó el turno a las monedas de 10 y 20 centavos. Sin embargo, las de 10 centavos son las de la denominación con mayor circulación en el país.

Por todo lo anterior ¿crees que se acerca el fin de la ‘morralla’? Pues, para nada ya que tan solo este año Banxico ordenó a la Casa de Moneda acuñar 2 mil 285 millones de monedas, de las cuales 507 millones son de 50 centavos.

¿Qué monedas están en proceso de retiro?

Es poco usual, pero aún podrías encontrarte con monedas de 5 centavos, que están en proceso de retiro y datos del Banco Central indican que en 2021 circularon mil 80 millones de estás piezas, que en suma representan 54 millones de pesos.

Las monedas de 10 centavos que pertenecen a la familia C: entraron en circulación en 1996. En el anverso tiene el escudo nacional en relieve escultórico y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando el semicírculo.

Monedas de 10 centavos de la familia B: Fue puesta en circulación en 1993.

Actualmente Banxico estima que están en circulación unas 11 mil 387 millones de monedas de 10 centavos que suman mil 100 millones de pesos.

De 20 centavos hay 4 mil 431 millones de monedas de 20 centavos en circulación que suman más de 886 millones de pesos. Esta moneda fue puesta en circulación en 1993, se dejó de fabricar en 2019, pero Banxico aún no determina sacarla de circulación.

Las monedas que están en proceso de retiro aún se siguen usando para hacer transacciones, pero una vez que llegan a los bancos son separadas para depositarlas en Banxico y no se vuelvan a entregar al público.

Si tienes varias de las monedas de curso legal mencionadas puedes cambiarlas en el banco, la única regla que hay es que el cambio aplica por un monto limite de tres mil pesos en monedas de 5,10,20 y/o 50 centavos.

Estas son las monedas de 5, 10 y 20 centavos que siguen siendo válidas para hacer transacciones: