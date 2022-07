¿Cargos no reconocidos en tu tarjeta? Esto es lo que debes hacer según la Condusef

No entres en pánico por cargo no reconocido, existe una solución para ello. (Shutterstock)

Hoy en día la gran mayoría de las personas cuenta con una tarjeta de débito o crédito. Esto conlleva una gran responsabilidad, sobre todo al comprar o utilizarlas en diversos lugares y estar pendiente de tus estados de cuenta, debido a que en ocasiones se realizan cargos a tu tarjeta que nunca realizaste.

Los cargos no reconocidos son uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios de la banca en México, y esto se puede volver un problema en nuestras finanzas. Los cargos no reconocidos son una de las principales causas de reclamación en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Por esta razón, si te llegó una notificación por compras que tú no realizaste o algún cargo no reconocido en tus tarjetas de crédito o débito, es importante no entrar en pánico o dar ese dinero por perdido debes saber que existe una solución para ello.

Recomendaciones por cargos no reconocidos

En caso de ser víctima de cargos no identificados en tu cuenta de banco o tu tarjeta de crédito o débito, la Condusef recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Conserva la calma. Llama a tu institución financiera; reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta, así evitarás que los delincuentes realicen otras operaciones.

Llama a tu institución financiera; reporta los cargos que no reconozcas y cancela tu tarjeta, así evitarás que los delincuentes realicen otras operaciones. Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco , donde te darán una solicitud de aclaración, puede ser incluso a través de su portal de internet.

, donde te darán una solicitud de aclaración, puede ser incluso a través de su portal de internet. El Banco está obligado a entregarte un acuse de recibo de la solicitud , con un folio, fecha y hora de recepción (Consérvalo).

, con un folio, fecha y hora de recepción (Consérvalo). Generalmente, después de 48 horas posteriores a tu reclamación, la institución financiera deberá abonarte los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Sin embargo, el Banco seguirá con su investigación, la cual puede tardar hasta 45 días.

También existe la posibilidad de revertir el abono si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

Si pasados los 45 días la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.

Recuerda: el banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.

De acuerdo con la Condusef, las instituciones bancarias tienen la obligación de abonar los cargos no reconocidos a más tardar el segundo día hábil bancario siempre y cuando las operaciones se hayan realizado 48 horas previas a la reclamación.

En el caso de que el cargo se haya realizado a través de una tarjeta de crédito, la devolución se realizará si el cuentahabiente emite la queja en un plazo de 90 días posteriores al fraude.

Según la Condusef al , el 90 por ciento de las acciones de defensa presentadas por los usuarios por consumo no reconocidos con tarjeta de crédito y débito, se concentran en cinco instituciones financieras: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Banco Azteca y Santander.