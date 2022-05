¿Cuándo y quiénes recibirán el pago de utilidades 2022?

Si bien diciembre es una bella época debido a la abundancia por el depósito del aguinaldo, el reparto de utilidades entre las y los trabajadores también ilumina el día, ¿cierto?

Según la Procuraduría del Trabajo de la Cuidad de México, el reparto de utilidades es un derecho constitucional de toda personas que tiene una relación laboral contractual con una empresa y patrón.

¿Quiénes tienen derecho al pago de utilidades?

Los empleados que tienen derecho al reparto son aquellos quienes trabajaron a lo largo del año anterior en la empresa.

Las personas que no tienen derecho al pago por parte de la empresa son:

Administradores de la empresa

Gerentes generales

Socios y accionistas

Trabajadores eventuales

Prestadores de servicios profesionales por honorarios.

Las empresas pagan a los empleados a partir del mes de mayo y tienen como fecha límite el 29 de junio.

Las buenas noticias siguen, ya que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó reparto de utilidades tendrá un incremento como resultado de la ley de outsourcing que entró en vigor en 2021.

En caso de que no te sea otorgado el reparto de utilidades, puedes acercarte a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para el caso de no contar con un abogado particular, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de manera gratuita realizará el patrocinio del juicio laboral ante la autoridad referida.