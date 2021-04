Ponte ‘buzo’ con el SAT: 5 detalles a revisar de tu declaración anual

La declaración anual es una oportunidad para obtener un dinero extra en los meses de abril y mayo a través de la devolución de un saldo a favor.

Sin embargo, es importante que pongas atención en los detalles de la declaración y revises todo el documento para que el cumplimiento de esta obligación fiscal no se convierta en un desfalco de tu bolsillo.

La recomendación es poner atención en estos 5 aspectos para evitar sorpresas.

1) Asesórate por profesionales

En los meses de marzo y abril proliferan en redes sociales los “grupos de asesoría contable” para ayudar con la declaración anual o a conseguir una cita en el SAT para realizar diferentes trámites, sin embargo, en ocasiones se trata de personas que buscan defraudar a los contribuyentes garantizándoles una devolución de saldo a favor.

“Si quieres que el SAT te devuelva, contáctame por inbox”, es uno de los mensajes que se encuentran en grupos de Facebook, pero el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recomienda a los pagadores de impuestos asesorarse de contadores certificados y evitar un engaño o desfalco del bolsillo.

2) No siempre habrá saldo a favor

Mario Beltrán, socio de GVA Consultoría y Capacitación, recuerda a los contribuyentes que no siempre puede haber un saldo a favor y, hasta cierto punto, no es una obligación del SAT devolverte si no hay fundamento. Esto lo matiza porque muchas personas creen que tendrán un saldo a favor y gastan por anticipado un dinero que no está garantizado.

El contador señala que si solo se es asalariado y no se tuvieron deducciones o intereses reales de tu crédito hipotecario será difícil que haya un saldo a favor, por eso “es importante que no se dejen engañar por personas que buscan hacer negocio con las declaraciones anuales prometiendo devoluciones”.

3) Checa tus facturas

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomienda a los contribuyentes que si no reconocen alguna factura no la consideren como deducción personal en la declaración anual y verifiquen con el proveedor el motivo de la emisión, o bien, solicitar la cancelación del comprobante, esto para evitar inconsistencias en la declaración.

4) Revisa las retenciones de tu patrón

El SAT sugiere que si eres asalariado y detectas errores o que no están todas tus retenciones, deberás acudir con tu patrón para revisar los comprobantes de nómina, en especial, si tu caso es el de un trabajador que tiene dos o más razones sociales como patrones porque estás contratado por una insourcing y outsourcing.

5) Echa un vistazo a otros ingresos que hayas recibido como viáticos

Beltrán subraya que el rubro de viáticos debes tomarlo en cuenta porque si la suma de salarios y viáticos excede 500 mil pesos anuales, o bien, si los viáticos representan más de 10 por ciento de sus ingresos totales, el asalariado tiene la obligación de informarlos en su declaración anual, de lo contrario, ese ingreso podría hacerse gravable.

Para cumplir

-En el Visor de Deducciones puedes checar los comprobantes que te emitieron.

-Es recomendable compartir con el contador formal una vista preliminar de tu declaración si tienes deducciones.

-Prodecon ofrece sus servicios de forma gratuita a través del correo electrónico atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx o vía telefónica llamando al 5512059000 en CDMX o al 800 611 0190.