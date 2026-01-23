¿Quién es Michal Strnad, el magnate que ganó ‘de golpe’ 37 mmdd y equivale el 10% de la economía checa?

La empresa de Michal Strnad es uno de los principales proveedores de municiones y vehículos blindados de Ucrania.

La riqueza de Michal Strnad aumentó a 37 mil millones de dólares, o aproximadamente el 10 por ciento de la economía checa, después de que las acciones de la empresa de armamento del magnate de defensa y millonario subieran en su debut bursátil.

El propietario de 33 años de Czechoslovak Group AS, con sede en Praga, prácticamente duplicó su fortuna de la noche a la mañana, después de que las acciones se dispararan un 28 por ciento a las 9:00 h en Ámsterdam.

La firma y su propietario recaudaron 3 mil 300 millones de euros en una oferta pública inicial (OPI) a 25 euros por acción.

Strnad, quien heredó la empresa tras la transferencia de la propiedad por parte de su padre en 2018, tiene un patrimonio neto de 36 mil 900 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

¿Qué sabemos de las empresas de Michal Strnad?

El Grupo Checoslovaco, o CSG, ha experimentado la mayor demanda de armas desde el fin de la Guerra Fría, tras el envío de tropas rusas a Ucrania hace casi cuatro años.

Es uno de los principales proveedores de municiones y vehículos blindados de Ucrania y busca aprovechar el repunte de las acciones de defensa ante la preocupación europea de que Estados Unidos pueda retirar su protección de seguridad.

La inestabilidad geopolítica global, que abarca desde las demandas estadounidenses sobre Groenlandia hasta la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro, también está impulsando la demanda de defensa.

Strnad planea utilizar los fondos que obtuvo del acuerdo para su oficina familiar, que invertirá en una cartera de empresas no relacionadas con la defensa para evitar un conflicto de intereses.

Strnad es el magnate de defensa más rico del mundo

“Tengo un equipo preparado para ello; no empezamos desde cero, pero esto será una gran inyección para ellos”, declaró a Bloomberg News en la Bolsa de Ámsterdam. “Tenemos un pipeline de docenas de oportunidades que estamos monitoreando o en las que estamos trabajando”.

Strnad es el magnate de defensa más rico del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

También se ubica como la tercera persona menor de 40 años más rica del mundo, detrás del heredero de Walmart, Lukas Walton, con una fortuna de aproximadamente 49 mil millones de dólares, y del heredero de Red Bull, Mark Mateschitz, con 38,4 mil millones de dólares.

Superó a Chen Tianshi, cofundador de Cambricon Technologies, fabricante de chips informáticos de inteligencia artificial, con una fortuna de 23. 4 mil millones de dólares.

Strnad destaca como un multimillonario industrial excepcional en una era dominada por numerosas fortunas en el sector tecnológico y de la inteligencia artificial.

CSG comenzó a comerciar con material militar soviético bajo la dirección de su padre hace tres décadas. Michal aún cursaba la primaria cuando empezó a aprender el funcionamiento interno de la empresa de su padre, dedicada a la fabricación de vehículos blindados. A los 21 años, era director ejecutivo y, cinco años después, propietario.

Strnad expandió la empresa para fabricar munición de pequeño y gran calibre, vehículos de combate, así como camiones militares y civiles y otros equipos, exportando sus productos a unos 70 países. Cuenta con más de 14.000 empleados en Europa, Estados Unidos e India.

“Tiene una comprensión excepcionalmente amplia de las cosas”, afirmó el ministro de Defensa de Eslovaquia, Robert Kalinak, quien trabaja con la familia Strnad desde aproximadamente 2008, cuando la familia comenzó a invertir en el sector manufacturero de defensa del país. “No recuerdo ni una sola vez que dijera que necesitaba investigar algo, comprobarlo o retomarlo más tarde”.

Strnad, madrugador y que suele levantarse a las 5 de la mañana, es considerado un negociador exigente por quienes han cerrado tratos con él. Conocedor profundo de su negocio, viaja con frecuencia para reunirse con clientes, entre los que a menudo se incluyen funcionarios gubernamentales.