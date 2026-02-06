Wall Street opera en positivo por inversionistas ‘relajados’ pese apuestas a la IA:¿Cómo opera HOY?

Wall Street registra movimientos al alza en las primeras horas de negociación de este viernes.

Los inversores se notan menos cautelosos respecto a las grandes inversiones y programas de gasto que varias empresas tecnológicas están haciendo en inteligencia artificial, pues de acuerdo con expertos este es un escenario de oportunidad de compras.

El Nasdaq reporta un aumento del 1.5 por ciento, en los 22 mil 879 puntos, seguido por el S&P 500, que sube 1.4 por ciento, en los 6 mil 895 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta una subida del 1.8 por ciento, hacia las 49 mil 788 unidades.

La baja volatilidad se refleja igualmente en el índice VIX, el cual registra una contracción del 15.1 por ciento en las primeras horas de negociación, al situarse en los 18.49 puntos.

‘’Es hora de mantener la cabeza fría. No es momento de entrar en pánico. Para los inversores a largo plazo, es hora de ir de compras. Hay muchas ofertas’’, dijo Kenny Polcari, estratega jefe de mercado de SlateStone Wealth.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan ascensos en su mayoría, como el 1.09 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 937 enteros, el DAX en Alemania con una subida del 0.91 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 713 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.53 por ciento y se ubica en los 8 mil 282 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una subida del 1.19 por ciento, colocándose en los 69 mil 681 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.88 por ciento, al ubicarse en los mil 378 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 1.14 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 64.01 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 1.21 por ciento, en un nivel de 68.39 billetes verdes el barril.