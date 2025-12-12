Wall Street opera mixto por preocupación sobre la valoración de la IA: ¿Cómo opera HOY 12 de diciembre?

El mercado de renta variable neoyorquino opera con movimientos mixtos, al tiempo que las acciones del sector tecnológico continúan liderando las pérdidas al interior de la plaza bursátil.

En Wall Street, el Nasdaq registra un descenso de 0.81 por ciento, en los 23 mil 402.59 enteros, al igual que el S&P 500 que cede 0.33 por ciento, en los 6 mil 876.86 puntos, mientras que el Dow Jones con 0.13 por ciento más, ronda en los 48 mil 751.04 enteros.

Las preocupaciones sobre las valoraciones de la IA, las elecciones de mitad de mandato, la asequibilidad, la inflación y la anulación de los aranceles por parte de la corte suprema son los pilares que el mercado escala para alcanzar su máximo potencial”, dijo a Bloomberg Robert Edwards, director de inversiones de Edwards Asset Management.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados en Europa HOY 12 de diciembre?

En el mercado accionario de México, tanto la Bolsa Mexicana de Valores, como la Bolsa Institucional de Valores, permanecen inactivas por el feriado que celebra el día del banquero en México.

Del lado de Europa, el FTSE 100 de Londres es el único que cede 0.10 por ciento, en los 8 mil 130.35 puntos, mientras que las alzas son de 0.63 por ciento para el caso del IBEX 35 de España, que se coloca en los 16 mil 994.30 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.55 por ciento más, en los 8 mil 129.33 puntos, y el DAX en Alemania que ronda en las 24 mil 338.37 unidades sube 0.18 por ciento.

Así operan los precios del petróleo H0Y 12 de diciembre

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 0.50 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 57.29 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 0.59 por ciento, en un nivel de 60.92 billetes verdes el barril.