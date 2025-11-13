Wall Street abre con pérdidas pese a fin de cierre de Gobierno en EU: ¿Cómo opera HOY?

Los índices en Wall Street se repliegan a pesar de que ayer por la noche se informó que el cierre gubernamental de Estados Unidos había llegado a su fin, aunque los inversionistas están a la espera de que se reactive la publicación de cifras económicas oficiales.

La mayor baja es para el Nasdaq, con 1.30 por ciento, en los 23 mil 97.55 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.74 por ciento menos, en las 6 mil 800.26 unidades, mientras que el Dow Jones con 0.21 por ciento a la baja, se coloca en los 48 mil 151.56 puntos.

“El sentimiento es mixto en los mercados accionarios, con los inversionistas a la espera de actualización de catalizadores económicos y preocupaciones por las estiradas valuaciones de empresas tecnológicas”, subrayan analistas de Grupo Financiero Banorte.

Asimismo, las bajas en Europa son de 0.75 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en las 9 mil 837.55 unidades, el DAX en Alemania retrocede 0.73 por ciento, con 24 mil 202.18 enteros, y el IBEX 35 de España cae 0.08 por ciento, a 16 mil 605.64 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia suma 0.44 por ciento, en las 8 mil 276.36 unidades.

Las plazas bursátiles en nuestro país abren con números rojos, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores aumenta 0.37 por ciento, en los 63 mil 427.19 enteros, en tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores con 0.52 por ciento más, ronda en las mil 266.07 unidades.

Por su parte, los precios del petróleo reportan alzas de 0.75 por ciento, para el caso del West Texas Intermediate (WTI) en los 58.93 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 0.80 por ciento, con 62.21 dólares el barril.