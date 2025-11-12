Concluye el cierre de Gobierno de EU, el más largo de la historia: Donald Trump firma acuerdo

El fin del cierre de Gobierno es oficial, luego de que el presidente Donald Trump firmara el acuerdo aprobado por el Senado y en la Cámara de Representantes este miércoles 12 de noviembre, 43 días después del inicio.

Durante su intervención, Trump celebró la reapertura del Gobierno y aseguró que este es un claro mensaje de que nunca caerán ante la extorsión de los demócratas.

Un enfrentamiento de seis semanas entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso, que paralizó los vuelos en todo el país y retrasó la ayuda alimentaria para millones de personas, está a punto de terminar tras la aprobación del fin del cierre de Gobierno en la Cámara de Representantes con un proyecto de ley de financiación provisional.

La reactivación total de la burocracia federal tras el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia podría tardar aún varios días. El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró el miércoles a la prensa que preveía esperar una semana para comenzar a levantar las restricciones de vuelo en los principales aeropuertos.

La Cámara votó 222 a 209 el miércoles por la noche a favor de la financiación provisional, lo que generó la oposición de la mayoría de los demócratas, ya que no incluye su principal demanda en la lucha por el cierre: la renovación de los subsidios que expiran para las pólizas de seguro médico de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act).

La lucha por el cierre ha tenido un impacto negativo en la economía estadounidense. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el mes pasado que un cierre del gobierno de seis semanas reduciría el crecimiento del producto interno bruto real en el trimestre actual en 1.5 puntos porcentuales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) pronosticó que se podría recuperar un poco más de la mitad de las pérdidas a principios del próximo año, a medida que se reanuden los programas federales y los empleados del gobierno reciban los pagos retroactivos.

Daños persistentes tras el fin del cierre de Gobierno en EU

El director ejecutivo de Delta Air Lines Inc., Ed Bastian, declaró el miércoles a Bloomberg Television que las cancelaciones de vuelos relacionadas con el cierre del Gobierno afectarán las ganancias trimestrales de la aerolínea. La compañía espera retomar sus operaciones normales a tiempo para la temporada alta de Acción de Gracias.

Muchos de los 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos cubiertos por el programa federal de cupones de alimentos también se han quedado sin sus beneficios de noviembre, en medio de una batalla legal entre la administración Trump y los estados sobre si la asistencia alimentaria puede continuar durante el cierre del gobierno.

La ayuda alimentaria no se reanudará de inmediato: los estados afirman que necesitan hasta una semana para actualizar sus archivos de beneficiarios y recargar las tarjetas de débito. Y con solo dos proveedores principales de tarjetas, podrían producirse cuellos de botella, ya que cada estado busca reponer los beneficios simultáneamente.

La mayoría de los empleados federales no han recibido sueldo en más de un mes, independientemente de si han estado trabajando, aunque la Casa Blanca encontró maneras legalmente controvertidas de pagar a las tropas militares durante el cierre.

La visibilidad de los mercados financieros sobre el estado de la economía también se ha visto afectada debido a que el gobierno dejó de publicar datos económicos clave durante el cierre. Es poco probable que se publiquen los informes de empleo y del índice de precios al consumidor de octubre debido al cierre del gobierno, declaró el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se espera que la Oficina de Estadísticas Laborales publique en los próximos días un calendario con las fechas actualizadas de publicación de los datos económicos retrasados.

Fracaso de los demócratas en las negociaciones

Trump proclamó el fin del cierre de Gobierno como una victoria en declaraciones a la prensa a principios de esta semana. Sin embargo, las dificultades derivadas de cierres anteriores suelen olvidarse rápidamente y podrían no ser un factor determinante en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

El cierre del Gobierno termina de la misma manera que los enfrentamientos anteriores desde que se hicieron comunes a finales de la década de 1970: el partido que buscaba aprovechar el cierre para obtener victorias políticas cedió ante la presión pública.

“Fue una completa y absoluta insensatez e inútil al final, como dijimos desde el principio”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a la prensa antes de la aprobación del paquete de financiación.

Los demócratas del Senado utilizaron obstáculos de procedimiento para bloquear un paquete de financiación temporal republicano que mantendría el gobierno en funcionamiento, aprovechándose de las normas del Senado que requieren 60 votos para superar una oposición firme.

Finalmente, siete senadores demócratas y un independiente afín a los demócratas se desmarcaron del resto del partido para respaldar un nuevo proyecto de ley de gastos provisional a cambio de una votación en el Senado sobre la extensión de los subsidios de Obamacare para mediados de diciembre.

Sin embargo, no hay garantía de que la extensión de los subsidios se apruebe. Incluso si se aprueba, Johnson se ha negado rotundamente a prometer ninguna votación en la Cámara de Representantes sobre el asunto. Esto aumenta la posibilidad de que la disputa política se convierta en un tema clave para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes estamos aquí para continuar participando en esta lucha para abordar de manera decisiva la crisis de atención médica republicana”, dijo Jeffries a los periodistas antes de liderar a su grupo parlamentario en oposición a la reapertura del gobierno.