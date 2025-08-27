Wall Street está ‘de buenas’ previo al reporte de Nvidia: Dow Jones sube 0.27%

Prevalecen las ganancias moderadas al interior de la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras los inversionistas están a la espera del reporte trimestral de Nvidia, la última de las siete magníficas en presentar sus ganancias.

Hasta ahora, los índices principales de Wall Street suben: el Dow Jones gana 0.27 por ciento para ubicarse en los 45 mil 544.76 puntos; el S&P 500 se eleva 0.17 por ciento a 6 mil 476.69 unidades; y el Nasdaq suma 0.15 por ciento en los 21 mil 576.91 enteros.

Los tres principales índices estadounidenses apuntan a ganancias este mes por el optimismo ante la posible reducción de tasas de la Fed: El S&P 500 y el Nasdaq han subido, de momento, un 2 por ciento, respectivamente, mientras que el Dow Jones ha progresado 2.9 por ciento.

Mientras se espera el reporte corporativo de Nvidia, las acciones de la compañía caen 1.21 por ciento; entre las cotizadas del Dow, destacaban las subidas de Salesforce (1.33 %), UnitedHealth Group (1.21 %) y Chevron (1.14 %).

De acuerdo con analistas de Actinver, el consenso del mercado anticipa un crecimiento de 53 por ciento en su comparación de año con año en ingresos, además de que el interés de los inversionistas estará puesto en conocer la estrategia de su chips blackwell así como sus planes de expansión en el mercado asiático.

¿Cómo cotizan la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una baja de 0.56 por ciento, colocándose en los 57 mil 809.45 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el descenso es de 0.39 por ciento, al ubicarse en los mil 159.09 puntos.

En Europa la única ganancia la presenta el CAC 40 de Francia con 0.36 por ciento, en los 7 mil 737.68 puntos, mientras que los descensos son de 0.76 por ciento, para el IBEX 35 de España, en las 15 mil 6.20 unidades, le sigue el DAX en Alemania con una baja de 0.54 por ciento, en los 7 mil 740.93 enteros, y el FTSE 100 de Londres que cede 0.23 por ciento, ronda en las 9 mil 244.36 unidades.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones positivas de 0.81 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 63.78 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 0.61 por ciento, en un nivel de 67.63 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.