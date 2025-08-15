Wall Street abre mixto: Dow Jones avanza mientras que el Nasdaq cae

Los principales índices accionarios de Wall Street en Estados Unidos se preparan para cerrar la semana con cifras mixtas tras la volatilidad generada por los reportes de inflación.

El Dow Jones es el único que presenta un avance de 0.07 por ciento, en los 44 mil 940.48 enteros, contrario al Nasdaq, que cae 0.23 por ciento, en las 21 mil 660.23 unidades, y el S&P 500,con 0.19 por ciento menos, se coloca cerca de los 6 mil 456.29 puntos.

“Prevemos que las cifras de consumo de esta mañana en los Estados Unidos soporten el apetito por riesgo. Esto, al calmar parte de las preocupaciones sobre la salud de la economía norteamericana, pero sin descarrilar las expectativas de que el Fed ajuste en septiembre el rango objetivo para los fondos federales”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotizan las Bolsas en México y Europa hoy 15 de agosto de 2025?

Del lado de Europa las ganancias son reportadas por el CAC 40 de Francia con 0.59 por ciento, en los 7 mil 916.49 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con0.27 por ciento, en las 15 mil 225.50 puntos, mientras que las bajas con de 0.48 por ciento, para el FTSE 100 de Londres con 9 mil 132.45 unidades, y el DAX alemán con 0.09 por ciento menos, ronda en los 24 mil 342.75 enteros.

A nivel local, ambas bolsas muestran avances moderados, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), suma 0.53 por ciento, en los 58 mil 475.44 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.37 por ciento con mil 171.59 unidades.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 15 de agosto

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) cae 1.22 por ciento y se ubica en los 63.18 dólares por barril y el referencial Brent que cede 1.08 por ciento se colocaV en los 66.12 billetes verdes por unidad.