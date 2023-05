Peng Zhao, el hacker de las matemáticas y CEO de Citadel que busca ‘transformar’ Wall Street

Entre todas las historias que los líderes de Wall Street cuentan sobre los momentos cruciales que los llevaron a sus poderosas posiciones, la del director ejecutivo de Citadel Securities, Peng Zhao, puede ser la única que implica revisar la basura.

Comienza con una arrogancia juvenil y termina como una parábola sobre la perseverancia, algo que la empresa necesitará para hacer realidad sus ambiciones en medio de una serie de regulaciones estadounidenses propuestas.

Zhao estaba en segundo grado en lo que él describe como una escuela pública mediana en Beijing cuando su clase recibió dos boletos codiciados para tomar una prueba para ingresar a una prestigiosa olimpiada de matemáticas.

Uno, naturalmente, fue a Zhao, el mejor estudiante, quien rápidamente lo perdió. No te preocupes, le dijo a su padre, no quería ir, y si era necesario podía pedirle a la escuela el boleto del otro niño. Su padre no lo aceptaría.

Terminaron en un basurero del vecindario, tirando basura al suelo y hurgando. El día se convirtió en noche. Zhao suplicó dejarlo. Su padre se negó.

El examen que llevó a Zhao a Wall Street

Zhao tomó el examen, lo aprobó y finalmente entró en una vía rápida educativa que lo convirtió en un estudiante universitario de 14 años y lo llevó al corazón del sistema financiero de EE. UU.

Entre los directores ejecutivos de las firmas clave de Wall Street, Zhao ha mantenido un perfil inusualmente bajo.

Dirige uno de los creadores de mercado más importantes de EU, que une a compradores y vendedores en aproximadamente una de cada cinco transacciones bursátiles de EU, generando alrededor de $7.5 mil millones en ingresos el año pasado.

La firma, establecida en 2002, tiene como objetivo crecer en Asia y Europa, y expandirse más allá de las acciones y las opciones para desempeñar un papel más importante en el comercio de renta fija y tasas, tomando participación de mercado de los bancos de Wall Street.

Y ha estado a la vanguardia de las cotizaciones directas pioneras, la alternativa a las ofertas públicas iniciales con road shows onerosos.

Sin embargo, incluso dentro de su industria y entre los críticos más ardientes de la empresa, Zhao, de 40 años, apenas llama la atención.

Eso se debe en parte a la sombra proyectada por el franco multimillonario fundador de la compañía, Ken Griffin, quien también es dueño de Citadel LLC, el administrador de fondos de cobertura de $58 mil millones.

Griffin está constantemente en el centro de atención, hablando ante los legisladores estadounidenses, en la televisión, en conferencias y graduados universitarios, a menudo defendiendo el papel cada vez mayor de Citadel Securities en los mercados y su controvertida recopilación de órdenes de acciones y opciones de corredores minoristas a través de una práctica conocida como pago por orden.

Es Zhao quien está involucrado en los esfuerzos de la empresa para reconfigurar los mercados de Wall Street con nuevos sistemas para manejar pedidos de clientes institucionales y minoristas.

Como CEO, se sabe que Zhao se obsesiona con las métricas. Ayudó a crear un portal de administración interno que rastrea el desempeño de los empleados y las líneas comerciales en tiempo real, contabilizando los ingresos y mostrando cómo le está yendo a la empresa en relación con sus pares. Los gerentes revisan los resultados todos los meses y deciden dónde expandirse o retirarse.

Zhao reconoce que el escrutinio público y regulatorio del papel de la empresa en los mercados se está intensificando, pero confía en que el negocio puede seguir evolucionando y mantener una ventaja en el panorama cambiante. “La gente reconoce el papel fundamental que jugamos en el mercado”, dijo. “Y, sin embargo, somos sutiles”.