Wall Street abre con pérdidas por temor a alzas en tasas de la Fed

Los mercados accionarios operan con movimientos negativos, pues se mantiene la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, ante la expectativa de una política monetaria más restrictiva por parte de los Bancos Centrales, que han dejado claro que disminuir las presiones inflacionarias es lo primordial.

En el mercado estadounidense, los principales índices accionarios de Wall Street se encuentran a la baja, el tecnológico Nasdaq pierde 0.70 por ciento, en las 11 mil 941.76 unidades, seguido del S&P 500 que cae 0.69 por ciento, en los 4 mil 3.45 puntos y el industrial Dow Jones pierde 0.49 por ciento en 31 mil 942.86 enteros.

Juan Rich, Director de Análisis y Estrategia en Grupo Financiero Ve por Más, destacó que, “en temas corporativos, las acciones de Best Buy subían luego de un reporte que superó las expectativas. Asimismo las acciones de Bes Bath and Beyond repuntaron ante la expectativa de que la empresa presente una actualización de su plan de negocio a finales de esta semana”.

En México, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede 0.31 por ciento en los 46 mil 176.59 enteros y la Bolsa Institucional de Valores, en su principal índice el FTSE-BIVA baja 0.46 por ciento en las 957.05 unidades.

En Europa, el FTSE 100 presenta un descenso de 0.65 por ciento, en los 7 mil 378.75 enteros, mientras que el CAC 40 baja 0.22 por ciento en los 6 mil 207.29 puntos, en contraste, el DAX sube 0.55 por ciento en las 12 mil 968.50 unidades y el IBEX 35 gana 0.18 por ciento en los 8 mil 3.02 puntos.

Después de finalizar la jornada previa con ganancias, los precios del crudo se encuentran bajando más del 4 por ciento, el West Texas Intermediate desciende 4.68 por ciento, en los 92.53 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent del mar del Norte cae 4.02 por ciento, en los 98.80 billetes verdes por barril.