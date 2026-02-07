‘Le gustaban mucho las de pierna’: Así es Los Güeros, tortería de la Roma donde comía AMLO

La Tortería Los Güeros está ubicada en la colonia Roma y sus precios van de los 45 a los 85 pesos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Cuartoscuro)

En la capital hay un sinfín de torterías con tradición, desde Tortas Armando —la más antigua de la Ciudad de México— hasta La Samaritana —donde compraba María Félix—; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador tenía a su consentida.

Se trata de la Tortería Los Güeros, un lugar con 52 años de historia en la colonia Roma, donde el expresidente de México solía pedir la misma combinación en cada visita: una torta de pierna y una Coca-Cola.

Pero más allá de las visitas presidenciales, la Tortería Los Güeros es conocida por el sabor de sus preparaciones, ya que todas llevan frijol, jitomate, aguacate, cebolla y chile, sin importar los ingredientes, lo que les da un toque especial.

¿Cuál es la historia de la Tortería Los Güeros?

El restaurante comenzó en 1974 bajo el nombre de Hamburguesas Latín y era un negocio familiar; sin embargo, tiempo después, Genaro Aburto Salgado, el dueño de Los Güeros, decidió separarse de su tío y continuar de forma independiente.

“Nos desligamos de mi tío, que fue a raíz del temblor; los hermanos dijimos: ‘vamos a ver qué hacemos’”, comentó Genaro Aburto en entrevista con el canal de YouTube de Cocina Delirante.

En su plan por independizarse encontraron un local y decidieron abrir su tortería, aunque con un nombre diferente. “Pensamos: ‘¿cómo le ponemos? Las México, no’”, recordó.

Fue así como surgió el nombre, inspirado en la forma en que las personas les pedían las tortas: “Güero, una de pierna; güero esto, güero lo otro”, un apodo que finalmente adoptaron para el negocio.

Los Güeros se encuentra ubicado en un pequeño local de la colonia Roma. Su fachada, similar a la de una casa, refleja el ambiente familiar con el que Genaro y sus colaboradores tratan a los comensales.

Dentro del establecimiento se encuentra la estación desde la cual preparan los alimentos, donde está la plancha con los ingredientes; además, hay mesas y una barra para comer y, como en toda tortería, chiles curados al centro.

¿Cómo eran las visitas de Andrés Manuel López Obrador a Los Güeros?

Antes de convertirse en presidente, Andrés Manuel López Obrador solía acudir a esta tortería de la Roma, según relató Genaro Aburto Salgado en una conversación con el canal de YouTube La Pejeguía del Buen Comer.

El propietario indicó que el político no siempre tenía mucho tiempo para comer, por lo que en ocasiones sus visitas eran fugaces: “Le gustaban mucho las de pierna; cuando traía prisa, comía una torta de pierna, una coca y se iba rápido”, compartió.

Sin embargo, había ocasiones en las que Andrés Manuel se tomaba su tiempo para degustar las preparaciones de Los Güeros con calma e incluso pedía más de una pieza.

“Cuando tenía un margen de tiempo que nos dedicaba, pedía sus dos tortas de pierna, un licuado de fresa de a litro y tranquilamente platicábamos unas cosas con él. Aparte de ser buena persona, es de buen diente”, afirmó Genaro.

El dueño de la tortería dijo sentirse honrado, ya que, sin que ellos se lo pidieran, López Obrador elogiaba el negocio por el sabor de sus preparaciones: “Él decía: ‘las mejores tortas son las de Los Güeros’”, afirmó a La Pejeguía del Buen Comer.

Además del expresidente, en sus redes sociales cuentan con fotografías de otras personas famosas que los han visitado, entre ellas el cantante Rubén Albarrán, de Café Tacvba.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en Los Güeros?

Genaro Aburto afirma que ama estar en su negocio y preparar las tortas, y esa dedicación se ve reflejada en el sabor que ha conquistado a sus comensales durante 52 años.

Indicó que en el menú se pueden encontrar desde tacos y sincronizadas hasta hamburguesas y hot dogs; sin embargo, la especialidad del lugar son las tortas, de las cuales hay una amplia variedad.

Las favoritas de los clientes son las de pierna, un ingrediente que se hornea, y la norteña, que se sirve con pierna, adobo y queso manchego. Además, todas las tortas tienen como base frijol, jitomate, aguacate, cebolla y chile.

Los precios van desde los 40 pesos por los tacos de bistec, pierna, milanesa o chorizo, hasta los 85 pesos por las tortas especiales, como la Rusa, Cubana y Brasileña, aunque la mayoría cuestan 75 pesos.

Las hamburguesas se pueden ordenar sencillas o con queso, tocino y piña, por precios que van de los 50 a los 65 pesos; mientras que los hot dogs cuestan 40 pesos y las sincronizadas, 60 pesos.

Además, se pueden pedir aguas y licuados de fresa, guayaba, limón, piña, sandía, mamey, avena, plátano y chocolate. Los precios van de los 30 a los 90 pesos, dependiendo de si se pide medio litro o un litro.

¿En dónde está la Tortería Los Güeros, a la que iba AMLO?

La Tortería Los Güeros está ubicada en la calle San Luis Potosí número 62, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y abre de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche.