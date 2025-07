‘Tiene los mejores fondues’: ¿Cuánto cuesta comer en Swiss Chalet, restaurante favorito de Ninel Conde?

Vino caliente con canela y fondues preparados con queso traído desde Suiza fueron parte del menú que degustó la actriz Ninel Conde en el restaurante Swiss Chalet, el establecimiento favorito del ‘Bombón Asesino’.

“Está especializado en los mejores fondues”, aseguró la ahora integrante de La Casa de los Famosos México tras su visita al restaurante, en la cual pidió dos tipos diferentes de queso fundido.

Swiss Chalet es un restaurante que se encuentra dentro del Hotel Sonnenalp, el cual ofrece lujosos y acogedores alojamientos a las personas que visitan el pueblo de Vail, en Colorado.

¿Cómo es Swiss Chalet, restaurante favorito de Ninel Conde?

El restaurante favorito de la habitante de La Casa de los Famosos México 2025 forma parte del Grupo Sonnenalp, el cual proviene de Alemania y tiene por objetivo brindar la hospitalidad europea a sus visitantes.

Y esto no solo se refleja en las habitaciones de lujo, sino también en el restaurante Swiss Chalet, el cual cuenta con una decoración acogedora y cálida, además, en su interior, las trabes tienen grabados de madera.

Ninel Conde Ninel Conde es una de las 14 participantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira).

El restaurante también cuenta con amplias ventanas desde las cuales se tiene una hermosa vista al exterior. Para comer los comensales tienen dos opciones: mesas o gabinetes con sillones acolchonados.

Cuando Ninel Conde visitó Swiss Chalet, el pasado noviembre, eligió comer en una mesa; todas ellas son hechas de madera barnizada sobre las cuales resaltan los manteles rojos que decoran el lugar.

¿Cuánto cuesta comer en Swiss Chalet, a donde fue Ninel Conde?

Swiss Chalet ofrece diferentes platillos que van desde jugosos cortes de carne hasta ensaladas; sin embargo, tal como lo indica Ninel Conde, su especialidad es servir fondues, los cuales se preparan con queso suizo.

Comer en este restaurante tiene precios que van de los 16 dólares (301.05 pesos) por la sopa de cebolla, a los 68 dólares (1 mil 279.45 pesos) por el filete mignon. Los fondues cuestan entre 37 dólares (696.17 pesos) y 47 dólares (884.32 pesos).

El queso que se usa es importado de suiza y se puede acompañar con ingredientes como lomo de res con papas, vegetales y salsas, así como ajos y hierbas, manzana o champán con trufa.

El restaurante favorito de Ninel Conde está especializado en la venta de fondues. (Foto: Unsplash)

Algunos de los precios del menú son los siguientes:

Fondue de carne (lomo de res acompañado de papas, vegetales y salsas): 42 dólares (790.25 pesos)

Fondue de queso (a elegir: manzanas, ajo con hierbas o champán con trufa): 42 dólares (790.25 pesos)

Raclette (tres quesos, papas, champiñones balsámicos y salsas): 37 dólares (696.17 pesos)

Caracoles del viñedo (con mantequilla de hierbas, ajo y baguette fresca): 22 dólares (413.94 pesos)

Steak tartare (Carne Angus finamente picada, alcaparras, cebollas, pepinillos,perejil y pan tostado): 26 dólares (489.20 pesos)

Sopa de cebolla: 17 dólares (319.86 pesos)

Ensalada de rúcula y radicchio (manzanas con queso de cabra, papas fritas, nueces confitadas y aderezo): 18 dólares (338.68 pesos)

Ensalada verde verano (lechuga, pepino inglés, almendras tostadas, tomates, queso y vinagreta): 18 dólares (338.68 pesos)

La ocasión que Ninel Conde comió aquí, pidió varios platillos del menú: “Pedimos una ensalada, cervecita de barril muy típica de la región, deliciosa. En este restaurante su especialidad son los fondues”, comentó.

Ninel Conde tomó vino caliente durante su visita al restaurante Swiss Chalet. (Foto: Unsplash)

Es por este motivo que ella ordenó dos: “Este restaurante tiene los mejores fondues de Colorado: este es de filete y pedimos también uno de queso con especias espectacular”; además la actriz bebió un clásico vino caliente con canela.

De acuerdo con su descripción, la famosa habría gastado cerca de 102 dólares únicamente en los alimentos, lo que es equivalente a 1 mil 919.17 pesos, aunque se desconoce si ordenó algo más.

¿En dónde está Swiss Chalet?

Swiss Chalet se encuentra ubicado en Vail, Colorado, un lugar especial debido a que en verano se puede realizar senderismo; mientras que en invierno se cubre de nieve y se transforma en uno de los sitios más especiales para esquiar.

La dirección de este lugar es 20 Vail Rd, Vail, Colorado, Estados Unidos. Tanto el Hotel Sonnenalp como el restaurante han sido reconocidos por la Guia Michelín; además Swiss Chalet entró en el listado Best of Award of Excellence de Wine Spectator.