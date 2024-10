¿Cuál es el efecto del agua de piña con perejil en los riñones?

Si estás en busca de bebidas saludables para promover la salud de los riñones y ya probaste el zumo de arándanos o el jugo de limón, una de las nuevas opciones que puedes añadir a tu dieta es el agua de piña con perejil.

Esta bebida se suele recomendar como un remedio casero para los riñones por sus presuntas propiedades beneficiosas, tal como sucede con el jugo de jengibre o el agua mineral, sin embargo, solo algunas de sus propiedades en este órgano han sido estudiadas de manera científica.

¿Qué son los riñones y cuál es su función?

Si bien, todos los órganos son muy importantes, los riñones son vitales para mantener un correcto funcionamiento en el cuerpo, debido a que estos se encargan de eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua mediante la orina, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

Con esta función se mantienen el equilibrio de sustancias químicas del organismo como el sodio, potasio y calcio en el cuerpo, añade la institución.

La piña es una fuente rica en manganeso, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a tener órganos saludables, entre ellos, los riñones. (Foto: Especial El Financiero)

Los National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, explican que los riñones también se encargan de la producción de hormonas que ayudan con funciones como:

Controlar la presión arterial

Producir glóbulos rojos

Mantener los huesos fuertes y saludables

Cuando los riñones no funcionan de manera adecuada no se filtran todos los desechos del cuerpo, por lo que estos pueden acumularse a niveles nocivos en la sangre, explica Mayo Clinic, lo que puede desencadenar síntomas como retención de líquidos, fatiga, náuseas, debilidad y dolor en el pecho.

El perejil es uno de los alimentos que aparecen en remedios caseros para los riñones. (Fotos: Shutterstock).

Además, hay otras afecciones que se pueden desarrollar en este órgano, tal como los cálculos renales, los cuales son “una masa dura que se forma a partir de cristales de algunos compuestos que se encuentran en la orina”, explica la Secretaría de Salud.

¿Cómo afecta el agua de piña con perejil a los riñones?

Mantener una buena salud de los riñones es importante y se puede lograr de diferentes formas tal como realizar 30 minutos de actividad física diario, llevar una dieta saludable, reducir el consumo de sodio, no fumar, monitorear la presión arterial y tomar cerca de dos litros de agua al día, explica la Secretaría de Salud.

Esto último se debe a que el agua ayuda a eliminar el sodio y las toxinas, también reduce el riesgo de sufrir una enfermedad renal crónica, de acuerdo con Healthline y aunque la mejor bebida para los riñones es el agua simple, puedes beber ocasionalmente jugo de piña con perejil.

El agua de perejil con piña es posiblemente buena para los riñones

La Clínica Alberta explica que las personas que padecen una enfermedad renal deben modificar su dieta para evitar los alimentos que puedan empeorar el funcionamiento de los riñones, entre estos cambios se encuentra “limitar los minerales, como el potasio y el fósforo”.

Es aquí donde el jugo de piña cobra relevancia, debido a que Healthline incluyó a esta fruta tropical en su listado de Los 20 mejores alimentos para personas con enfermedad renal, debido a que su contenido en fósforo, potasio y sodio es menor que las naranjas, los plátanos o los kiwis.

El agua de apio con piña aporta al organismo nutrientes como fibra, vitamina C y una gran cantidad de antioxidantes beneficiosos para la salud. (Fotoarte: El Financiero)

El perejil no se queda atrás, debido a que un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que el perejil, junto con ajo y extracto de arándano rojo, previno la recurrencia de las infecciones urinarias, sin embargo, son necesarios más estudios sobre esta propiedad.

¿Qué pasa si tomo piña con perejil? Puede ayudar a prevenir cálculos renales

El agua de perejil con piña se suele recomendar como un remedio para prevenir los cálculos renales, por lo que la ciencia ha estudiado, de manera individual, el efecto de ambos ingredientes sobre esta enfermedad en los riñones.

Un estudio publicado en la National Library of Medicine, hecho en roedores con “piedras en los riñones”, encontró que el tamaño de los cristales disminuyó significativamente en el grupo al que se le dio perejil durante 15 días.

“El perejil actúa como fármaco antiurolitiasis (es decir, previene de la formación de cálculos renales) al disminuir la excreción urinaria de calcio y aumentar el pH urinario”, explican los autores del estudio; sin embargo, son necesarias más investigaciones.

El perejil es una hierba aromática que aparece en remedios caseros para beneficiar a los riñones. (Foto: Especial / El Financiero).

El agua de piña también se recomienda como un remedio naturista para prevenir la formación de cálculos renales; sin embargo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile explica que su efecto no es realmente significativo para disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad.

Esta institución explica que la piña se ha relacionado con este fin debido a que contiene citrato, un potente inhibidor de la cristalización de sales de calcio, las cuales provocan los cálculos renales; sin embargo, “la fruta que contiene más citratos es el limón”, señala.

“El jugo de limón diluido en agua, dos a tres veces por semana, disminuye el riesgo de piedras en el riñón y es más barato que la piña”, señala la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en su página web.

¿Qué licuado limpia los riñones? Las presuntas propiedades diuréticas de la piña con perejil

Mayo Clinic explica que los diuréticos son aquellos alimentos o medicamentos que ayudan a reducir la acumulación de líquido en el cuerpo, apoyando en las tareas con las cuales cumplen los riñones al eliminar sal y agua a través de la orina.

Un estudio publicado por la revista científica Elsevier y realizado en roedores encontró que a las ratas a las cuales se les dio un extracto acuoso de semillas de perejil, eliminaron un volumen significativamente mayor de orina que las que solo bebieron agua.

El agua de piña es un remedio señalado de beneficiar a los riñones. (Foto: Especial)

A pesar de este resultado, no se han realizado estudios en humanos que puedan comprobar esta acción, además Mayo Clinic agrega que hay poca o ninguna evidencia científica para probar hierbas como el perejil, el diente de león, el jengibre, el espino y el enebro tienen un efecto diurético.

Medical News Today agrega que “cualquier alimento que contenga potasio podría aumentar la producción de orina. Eso incluye prácticamente todas las frutas, verduras, carnes y productos lácteos”, por lo que se desconoce si la piña realmente tiene este efecto.

La piña y el perejil son antiinflamatorios

Uno de los beneficios probados del licuado de piña con perejil, es que ambos ingredientes cuentan con propiedades antiinflamatorias, las cuales pueden ser beneficiosas para la salud de los riñones, según explica el portal Healthline.

El perejil es una hierba que contiene vitamina C y propiedades antiinflamatorias. (Foto: Wikimedia Commons)

El sitio web señala que este beneficio le es dado al perejil por sus antioxidantes, incluidos los flavonoides, los carotenoides y la vitamina C; mientras que la piña contiene bromelina, una enzima que puede ayudar a reducir la inflamación.

¿Para qué sirve el jugo de piña con perejil?

Además de los beneficios del jugo de piña con perejil en el riñón, esta deliciosa agua fresca tiene un impacto positivo en el cuerpo, gracias a los componentes con los que cuentan ambos ingredientes; algunas de las bondades corroboradas por la ciencia son la siguientes.

Es buena para la salud del corazón

Healthline explica que el perejil contiene compuestos vegetales, incluidos los antioxidantes carotenoides, los cuales pueden reducir los factores de riesgo de las enfermedades del corazón al disminuir la inflamación crónica, así como la presión arterial elevada y el colesterol malo.

La piña con perejil tiene propiedades beneficiosas para el cuerpo. (Foto: Wikimedia Commons / Shutterstock)

Medical News Today agrega que la piña es una fuente rica en fibra, potasio y vitamina C, componentes que benefician a la salud del corazón.

Puede reducir el riesgo de padecer cáncer

El perejil contiene miricetina, la cual es un tipo de flavonoide, y de acuerdo con Medical News Today, se ha demostrado que este componente ayuda a prevenir el cáncer de piel.

Healthline indica que la piña y sus compuestos, entre ellos la bromelina, pueden reducir el riesgo de cáncer al minimizar el estrés oxidativo y reducir la inflamación; sin embargo, son necesarios más estudios sobre este efecto.

Es posible que ayude a reducir el azúcar en sangre

Los antioxidantes presentes en el perejil reducen eficazmente los niveles altos de azúcar en sangre, según con un estudio presentado por el portal Healthline, quien explica que “además de llevar una dieta equilibrada, añadir perejil a la comida puede ayudar a mantener niveles saludables de azúcar en sangre”.

El perejil suele acompañar ciertos alimentos como decoración, pero beberlo en agua o infusión tiene beneficios. (Foto: Wikimedia Commons)

La piña es una fruta rica en fibra, componente que se ha relacionado con niveles más bajos de glucosa en sangre, y mejores niveles de azúcar, lípidos e insulina, de acuerdo con Medical News Today; sin embargo, se desconoce si la piña en agua tiene el mismo efecto que cuando se come cruda.

¿El agua de piña con perejil tiene efectos secundarios?

A pesar de que el agua de piña con perejil puede tener beneficios en los riñones, siempre es recomendable consultar a un médico antes de hacer cambios en la dieta, en especial si se padecen enfermedades renales.

Esto es debido a que el portal WebMD asegura que el jugo de piña contiene una buena cantidad de potasio, lo que puede resultar negativo para los riñones si se come en exceso; mientras que el perejil puede causar problemas renales o hepáticos si se consume en cantidades elevadas.

El jugo de piña se asocia con algunos beneficios para el cuerpo por sus propiedades. (Foto: Wikimedia Commons)

RxList agrega que otro efecto secundario es la hipoglucemia, debido a que ambos ingredientes tienen la capacidad de reducir los niveles de azúcar en sangre; además WebMD indica que la piña en exceso puede provocar diarrea, vómitos y acidez estomacal.