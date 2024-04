¿Cuál es el efecto del té de cáscara de piña en el estómago?

¿Te recomendaron tomar té de cáscara de piña? El consumo moderado de este remedio casero, cuyo sabor es ligeramente dulce, se asocia con algunos beneficios para el organismo, especialmente el sistema digestivo.

En temporadas de calor, una de las frutas tropicales más populares es la piña, ya que su pulpa se utiliza en la elaboración de platillos, postres y una bebida que refresca al paladar. Este alimento proviene de las diferentes regiones tropicales de América.

Debido a que no se puede masticar por su textura rugosa, la cáscara de piña se suele desechar; sin embargo, hay quienes la emplean en preparaciones de la medicina tradicional por sus propiedades.

El té de cáscara de piña con canela se ha popularizado en redes por sus supuestos beneficios. (Foto: Shutterstock)

Propiedades: ¿Para qué sirve el agua de cáscara de piña?

De acuerdo con un análisis de la revista Chemistry and Biodiversity, publicado en el sitio de National Library of Medicine, la cáscara de piña es una fuente de nutrientes esenciales, vitamina C y fibra, un compuesto asociado con mejorías en la digestión.

Además de esos valores nutricionales, la corteza de la piña contiene niveles significativos de azúcar, cuya ingesta en exceso podría aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares o la presencia de enfermedades crónicas.

En redes sociales, además de beneficiar al estómago, el té de cáscara de piña se recomienda para promover la salud de los riñones y bajar de peso; sin embargo, pocas veces se han analizado los efectos de la infusión en el cuerpo.

Es por ello que no hay suficiente evidencia que respalde todos los resultados del consumo de cáscara de piña en una infusión.

La piña es una fruta que se utiliza en diversas preparaciones, hasta remedios caseros. (Foto: Wikimedia Commons)

Beneficios: ¿Qué hace la cáscara de piña al estómago?

Estos son algunos de los posibles beneficios del consumo moderado de té de cáscara de piña que se siguen estudiando.

Podría tener un efecto antiparasitario

El análisis publicado en National Library of Medicine comenta que, en algunos estudios clínicos, se ha visto la posibilidad de que la cáscara de piña tenga un efecto antiparasitario.

Los parásitos son microorganismos que viven dentro de un huésped del que se alimentan a sus expensas. En humanos pueden causar diversas enfermedades relacionadas con el sistema digestivo.

A pesar de ello, el análisis de Chemistry and Biodiversity no especifica los alcances de este posible beneficio de la cáscara de piña o si también se encuentra en la infusión.

Podría ayudar en la digestión

Chemistry and Biodiversity explica que la cáscara de piña también contiene bromelina, una enzima que abunda en la pulpa de la fruta que se ha asociado con diversos efectos positivos, entre ellos una mejor digestión.

Sin embargo, Healthline menciona que las investigaciones alrededor de la bromelina son limitadas, por lo que no se tiene conocimiento de sus alcances.

De igual manera, la cáscara de piña es una fuente de fibra dietética, un compuesto que ha demostrado beneficiar al proceso de digestión.

La piña es una fruta tropical con posibles beneficios para el estómago. (Foto: Especial)

Podría aliviar problemas del sistema digestivo

Chemistry and Biodiversity también menciona que, debido a sus valores nutricionales, la cáscara de piña tiene el potencial de aliviar problemas digestivos como la constipación o síntomas del síndrome del intestino irritable.

A pesar de ello, se deben de realizar más estudios que confirmen el beneficio. En caso de padecer problemas digestivos, lo mejor es consultar a un especialista médico para evitar futuras complicaciones.

¿Cómo desinflamar el estómago con cáscara de piña?

En el caso de la cáscara de piña, no hay estudios que confirmen que tenga propiedades antiinflamatorias, por lo que es poco probable que su infusión ayude a desinflamar algunas partes del cuerpo.

No obstante, de acuerdo con Healthline, la pulpa de la fruta ha demostrado ser una fuente de antioxidantes con propiedades antiinflamatorias que podrían reducir dolores provocados por enfermedades crónicas.

En cualquier caso, las preparaciones con piña no deberían ser consideradas como un reemplazo de tratamientos médicos para la inflamación.

La cáscara de la piña protagoniza una infusión asociada con beneficios para el organismo. (Foto: Wikimedia Commons)

¿El agua de cáscara de piña adelgaza?

Al igual que otros remedios, como el té de jengibre con cúrcuma o el agua mineral de limón, la bebida de cáscara de piña ha sido señalada en redes sociales de ayudar a bajar de peso, pero la realidad es que ningún estudio menciona que tenga propiedades adelgazantes.

En comparación a bebidas azucaradas, que han demostrado fomentar el aumento de peso, el té de cáscara de piña casero es una opción mucho más saludable debido a que no contiene azúcares añadidos, edulcorantes, colorantes, entre otros.

¿Qué pasa si tomo mucho té de cáscara de piña?

Debido a que los estudios del té de cáscara de piña son escasos, no hay una recomendación oficial de cuántas tazas se deberían tomar al día. Lo mejor es mantener una ingesta moderada, ya que la bebida podría presentar algunos efectos secundarios en la salud del organismo.

