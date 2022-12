¿Clausuraron el restaurante de Werevertumorro a 1 semana de su inauguración? Esto sabemos

Hace unos días, el influencer Gabriel Montiel conocido como ‘Werevertumorro’ entró al negocio de los restaurantes con un establecimiento en Querétaro llamado SAOS: Sabores de Origen: lo inauguró el pasado 11 de noviembre y luego se fue a Qatar para disfrutar de la Copa Mundial de Futbol; sin embargo, mientras se encuentra en otro país, se ha reportado que su establecimiento fue clausurado.

Werevertumorro fue una de las primeras celebridades de YouTube en volverse famoso cuando la aplicación comenzó a tener su auge en 2010. Tras una década de fama dio a conocer con mucha emoción que iniciaba en el mundo restaurantero:

“¡Gracias a todos quienes han apoyado este proyecto! Desde un mensaje hasta haber ido a SAOS. Tú que me estas leyendo: esto es para ti y lo haces posible, ¡gracias! Sin más; solo queda decir… ¡Bienvenidos a SAOS!”, escribió en Instagram hace unos días.

SAOS ofrece un menú de coctelería y vinos en su local. (Foto: Instagram / @saosjuriquilla)

¿El restaurante de Werevertumorro está clausurado?

En las redes sociales oficiales del establecimiento, varios usuarios han comentado que dicho sitio está cerrado, hace cuatro días alguien escribió: “Hicimos reservación para ver el partido. Llegamos y ¡clausurado! Ni siquiera tuvieron la amabilidad de avisar, ahora no tenemos donde ver el partido. Muy mal”.

Ante esta situación, SAOS explicó: “Una grandísima disculpa, estamos trabajando en solucionar este inconveniente a la brevedad, te ofrecemos la más sincera disculpa por las molestias que esto les ocasionó, pronto estaremos de vuelta con ustedes”.

Otro comensal agregó: “Me pasó igual: tenía reserva pero a mí sí me avisaron… Tuve que ver el partido en otro lado corriendo con estrés”.

Aunado a ello, este martes en Tik Tok se volvió viral un video del medio local Red 365 Noticias, donde se observa el establecimiento con sellos de suspensión de actividades.

Al momento no se ha clarificado si el sitio ya está en funciones, ni las razones sobre la supuesta suspensión, solo se especula que ésta pudo deberse a que no contaban con el permiso para beber alcohol. El establecimiento no contesta las llamadas en sus números de contacto.

El restaurante mantiene su actividad en redes sociales, este 29 de noviembre escribió: “Esto es el comienzo. Desde que SAOS abrió sus puertas, hemos buscado que todos pasen un buen rato y experiencia inolvidable. Aunque a algunos no les guste, hay mucho SAOS y para rato. Nosotros seguiremos en pie y con todas las fuerzas para brindarte buenas vibras y momentos increíbles”.

Gabriel Montiel tampoco se ha posicionado al respecto, en sus historias de Instagram compartió que esta tarde se encontraba viendo el partido México vs. Arabia Saudita en Qatar con boletos de lujo Hospitality.

¿Cuánto cuesta comer en SAOS?

Este sitio cuenta con dos pisos, la parte de arriba está adaptada como antro / bar, una de las cuestiones destacadas de la carta es la barra de coctelería, algunos incluso son mezclas con licor de chile ancho; asimismo, tiene varias mesas acomodadas alrededor de una cava de vinos de color blanca.

El menú del sitio es muy extenso, ya que ofrece la oportunidad de acudir para desayunos, comidas y cenas, con platillos de carne, pasta, tacos y botanas:

Las entradas van de 150 pesos (tostada de betabel) a 310 (queso provolone con jitomate cherry). La mayoría ronda los 250 pesos, como: aguachile de camarón, calamares a la romana o mejillones campesinos.

Hay opciones de sopas que oscilan entre los 130 a 180 pesos mexicanos o ensaladas que no suben de los 190 pesos.

Preparan tacos de chicharrón de pescado (90 pesos por dos piezas), al pastor marinados (cuatro por 155 pesos) o de pechuga empanizada (cuatro piezas en 135 pesos).

Cortes de carne como New York, Arrachera, entre otros, en un rango de 300 a 400 pesos .

. En las bebidas sirven opciones variadas de 35 hasta 90 pesos mexicanos.

¿Dónde? Boulevard de las ciencias, 76230 Juriquilla, Querétaro.