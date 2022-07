El mejor restaurante del mundo está en un estadio de futbol; así es Geranium

The World's Best Restaurants 2022 nombró a Geranium como el mejor del mundo. (Foto: Facebook / @restaurantgeranium).

En la octava planta del estadio de futbol Parken se encuentra Geranium, un restaurante danés reconocido como el mejor del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, el cual este lunes dio a conocer su top internacional en su edición 2022.

Este año hubo dos mexicanos en el top 10, ambos de la Ciudad de México: Pujol en el número 5 y Quintonil en el 9.

Geranium sustituye a Noma, otro restaurante danés que ocupó el primer lugar no solo en 2021, también en en 2010, 2011, 2012 y 2014, el cual ahora forma parte de The Best of the Best, listado que reúne a los que han sido los mejores.

El restaurante está situado en el octavo piso de Fælledparken (Jardines comunes) en el centro de Copenhague. (Foto: geranium.dk).

¿Cómo es Geranium?

Se especializa en comida escandinava de temporada, fue fundado en 2010, en plena crisis económica, por Rasmus Kofoed y Søren Ledet.

“Todos los pronósticos estaban en nuestra contra”, afirmó su chef propietario Rasmus Kofoed después de ganar.

Se encuentra en Copenhague, Dinamarca, en la octava planta de Parken Stadion, en Fælledparken, con vistas a los jardines y al estadio nacional de futbol; tiene acceso directo a la cocina abierta, mesas con chimenea y vistas al parque y comedores privados.

En 2016 se convirtió en el primer restaurante danés en ganar tres estrellas Michelin. Cuenta con un menú de degustación llamado ‘Universe’, de inspiración local y de temporada, el cual se realiza en un tiempo mínimo de tres horas con 20 platos.

Su menú de degustación es de 20 platos. (Foto: Facebook /@restaurantgeranium).

Además, cinco años después de que el chef Kofoed dejó de comer carne decidió hacer de su restaurante una zona libre de este ingrediente, por lo que se centran solo en mariscos y vegetales locales.

Tienen platos como huevas de lumpo ligeramente ahumadas con leche, col rizada y manzana, y champiñones del bosque con cerveza, yema de huevo ahumada, lúpulo en escabeche y pan de centeno.

Tienen una lista abundante de vinos, así como un maridaje de jugos con creaciones como ruibarbo con geranio y zanahoria.

¿Cuánto cuesta comer en el mejor restaurante del mundo?

El precio de su menú de degustación se encuentra en tres mil 200 coronas danesas, lo que se traduce a casi nueve mil pesos mexicanos por persona.

Los maridajes con vinos tienen un precio adicional:

“Corazón y suelo”: 2 mil coronas danesas (5 mil 634 pesos mexicanos).

“Clásico y Denominación”: 4 mil coronas danesas (11 mil 268 pesos).

“Grande y audaz”: 6 mil coronas danesas (16 mil 902 pesos).

“Raro y único”: 18 mil coronas danesas ( 50 mil 706 pesos ).

). Maridaje sin alcohol: mil 300 coronas danesas (3 mil 662 pesos).

Chocolate negro y reducción de alcachofa de Jerusalén. (Foto: Facebook /@restaurantgeranium).