¿Quién es Jorge Vallejo, chef de Quintonil, restaurante mexicano en el top 10 mundial?

En las calles de Polanco, en la Ciudad de México, se encuentra Quintonil, fundado por el chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, licenciada en Administración de Restaurantes; este año celebran su décimo aniversario y además entró al top 10 de los mejores del mundo al posicionarse como el número 9 en el ranking de The World’s 50 Best Restaurants 2022.

Jorge Vallejo además fue reconocido en esta edición con el Premio Elección del Chef Estrella Damm 2022, el único premio votado por los chefs en The World’s 50 Best Restaurants 2022.

“La mejor lección que me dieron en la vida es que tienes que cocinar con amor para la gente que quieres, esa sensibilidad es la que traslado a los comensales, quienes se toman el tiempo de venir a probar lo que estamos haciendo y por ellos trato que sea de la mejor manera”, dijo el chef Jorge Vallejo en 2016.

Vallejo y Flores abrieron Quintonil en 2012 con el objetivo de “expresar en su menú los sabores de los ingredientes del territorio mexicano bajo una mirada personal”.

El restaurante pronto se posicionó en el ranking mundial, al cual entró en el 2015 y avanzó a pasos agigantados: en 2021 era el número 27 y un año después alcanzó el 9; en sus menús destacan infusiones herbales, hierbas aromáticas y flores comestibles.

¿Quién es Jorge Vallejo?

Jorge Vallejo nació en la Ciudad de México, supo que quería dedicarse a la gastronomía desde la adolescencia, cuando tenía 16 años comenzó a trabajar en un restaurante de la colonia Del Valle y luego ingresó al Centro Culinario de México para estudiar Administración y Artes Culinarias.

En 2004 se embargó en la línea de cruceros Princess y a su regreso entró a trabajar a Pujol, del chef Enrique Olvera (número 5 en el ranking mundial actual).

También ha trabajado en las cocinas del grupo hotelero Habita (Hotel Condesa, Polanco y Distrito Capital, en Santa Fe), asimismo, fue chef ejecutivo del restaurante Diana en el hotel The St. Regis.

Luego se aventuró a realizar una estancia en Dinamarca, en el restaurante Noma, el cual fue considerado el mejor del mundo en cinco ocasiones (2010, 2011, 2012, 2014 y 2021, ahora forma parte de The Best of the Best).

Ya en 2012 inauguró Quintonil con Alejandra Flores, a quien conoció en Pujol, en ese momento ella era directora de operaciones del restaurante de Enrique Olvera.

“Armado de una pasión por la historia de las tradiciones culinarias de su país, se dedicó a reinventar e innovar platos con una actitud humilde pero confiada que le ha permitido crear varias firmas que ya se han convertido en clásicos”, describe The Wolrd’s 50 Best.

Durante la pandemia, en 2020, Vallejo organizó con su equipo la venta semanal de ingredientes frescos para ayudar a los proveedores que habían perdido sus ingresos; colaboró con otros chefs para hacer comidas a familias vulnerables y pacientes hospitalizados.

En la cocina, Vallejo busca una “culinaria orientada en el conocimiento y tratamiento de los ingredientes de México y las técnicas que los presentan y transforman”, describe el sitio web de Quintonil.

“La visión que tengo de los platos es como la de la contemplación de la naturaleza, me gusta estar en contacto con ella, los mismos ingredientes van dictando la manera en la que deben ir, busco abstraer su belleza, que no sólo es visual, también gustativa, de tacto. Se trata de abrir todos los sentidos”, compartió en una publicación anterior de El Financiero.