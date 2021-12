¿Cruda navideña? Checa estos consejos para evitarla y platillos para curártela

Llegaron las fiestas decembrinas y para muchos es signo de amor, dicha alegría y felicidad con los familiares y amigos. Para otros, bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, el tequila, mezcal y el whisky están de por medio en esta convivencia, pero si nos pasamos de unas copitas de más, al día siguiente tenemos que pagar esa terrible factura.

Muchos nos volvemos expertos al momento de querer sacar nuestros dotes de buen maestro para hacer recomendaciones para evitar la resaca o la cruda, o ya de plano aconsejar con algunos platillos típicos para sacarla en unas cuántos minutos. No hay hijo de vecino que no pretenda saber cómo se cura.

Si algunos de tus familiares o amistades se le pasan las copas esta Navidad o Año Nuevo y se debate en las garras del monstruo pálido, te damos una serie de recomendaciones para tú seas el gran experto en estos menesteres.

Evitar la cruda

Hay toda clase de crudas, todo depende de lo que hayamos tomado la noche anterior y del estado del hígado del enfermo: las hay leves y discretas, que sólo puedes sacarla con un simple alka-seltzer. hay algunos trucos que pueden aminorar los malestares derivados del exceso, aquellas que a todos nos han gobernado en más de una ocasión. Prevenir para no lamentar.

Si consideras que ‘no tienes llenadera’, ve lento pero seguro, Es decir, cuando te acerques al punto de ‘inflexión’, a ese momento en el que la lengua comienza a arrastrarse, lo más conveniente es tomar un ‘receso’. Ya sea que dejes de beber, tomes alguna bebida sin alcohol o comas algo sustancioso, el punto es romper el ritmo para que tu cuerpo se recupere.

Lo que tu cuerpo grita con la cruda es “deshidratación” por ello es indispensable que previo y durante las fiesta ‘dura’ tomes suficiente agua (preferentemente natural). Evita mezclar bebidas y consumir solo chatarra, come en forma durante el día para que tu intestino delgado tenga suficientes nutrientes que absorber. No bebas café.

Sacar la cruda

No primero que debes saber es que para aliviar los efectos de la resaca en tu cuerpo no es aconsejable beber más alcohol, tu mejor opción es un platillo reconstituyente. Afortunadamente en México la gastronomía es tan deliciosa que no solo te ayudará con sus platillos, sino que te devolverá tus cinco sentidos, todos incluyen el clásico chile. Aquí te dejamos algunas alternativas.

Los chilaquiles son un clásico de los desayunos, en la Ciudad de México han encontrado lugar hasta en medio de un bolillo. Caldo de camarón. Es es usual comer una porción pequeña de como botana. Los tacos de barbacoa con un consomé son ideales para los desmañanados,

La pancita o menudo. Este tradicional cura borrachos está preparado con estómago de res, epazote, cebolla y chile es uno de los más socorridos por las almas en pena al día siguiente. “Para muchos, este caldo es un antídoto contra la resaca.

¿Qué dice la ciencia?

Cabe recordar que no hay una forma eficaz de aliviar la resaca, científicamente hablando. Sin embargo, la principal forma de disminuir sus efectos es reponer el sodio y potasio que se han perdido por la ingesta de alcohol, por ello remedios como los caldos y los electrolitos funcionan, además de un adecuado descanso, dice la doctora Nallely Arroyo.

Se ha difundido la idea de que más alcohol cura la “cruda”, pero la especialista explica que esto es desaconsejable porque el cuerpo se continúa deshidratando, lo cual hace que continúen los malestares.

Claro está que muchas personas dirán que el mejor remedio para la cruda o la resaca es la supresión de la bebida. Pero esto resulta tan absurdo como recomendar a los enfermos de pulmonía que se acabe con las corrientes de aire que los tumbaron en cama: el mal ya está hecho.