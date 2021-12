‘La carne parece una sandalia’: Chef reacciona a hamburguesa de Luisito Comunica

Hace poco el youtuber Luisito Comunica sorprendió con una nueva faceta restaurantera: Fasfú Burgers, con la promesa de que sería “el mejor lugar de hamburguesas en todo el planeta”, aunque en Tik Tok se volvió viral el video de un chef que opina lo contrario.

Fasfú Burgers es el cuarto proyecto del influencer en la industria gastronómica, se encuentra a la venta en tres países, México, Perú y Colombia; previamente había inaugurado en la CDMX el restaurante Deigo Ramen (fideos), Deigo & Kaito (comida japonesa) y Bolichera 21 (cevichería peruana).

En poco tiempo sus nuevas hamburguesas se han vuelto muy populares por su originalidad y concepto; también son polémicas, principalmente por su costo (120 a 210 pesos).

No se venden en un restaurante convencional, se trata de contenedores metálicos que distribuyen las hamburguesas a domicilio, aunque se anunció que tendrían mesas para comer en el lugar.

Por ello, el usuario Ara.y.punto comentó en el video que había pasado media hora buscando el restaurante hasta que se dio cuenta de que solo había por delivery (entrega a través de Rappi).

Ara.y.punto es un chef que se ha dedicado a enseñar recetas a través de videos de Tik Tok bajo el lema “Aprende a cocinar y punto”, tiene más de 300 mil seguidores; asimismo, son populares sus reacciones a diversos platillos famosos en redes sociales, como es el caso de las hamburguesas de Luisito Comunica.

Papas: ‘empezamos con el pie derecho’

Cuando por fin llegó su paquete de Fasfú Burgers, el tiktoker comentó que las papas estaban bastante bien, “empezamos con el pie derecho”.

En el lugar venden papas con tocineta y jaleas para acompañar: de cebolla con chile morita; tocino con whiskey y chile pasilla; y mayonesa de chile poblano o con ajo.

Empaque: ‘puntos extra’

El empaque también fue calificado por el usuario como una gran idea, ya que se convierte en un plato un plato y envían los ingredientes por separado, lo cual el chef consideró que le daba “puntos extra”.

Estas características se deben a que las hamburguesas nacen bajo la idea de principalmente ser repartidas a domicilio, no para comer en el lugar.

Hamburguesa: ‘más seca que un desierto’

Sin embargo, pese al buen arranque, al llegar a la hamburguesa llegaron los “peros”.

“La hamburguesa en general es una cagada, la carne que me tocó parece una pinche sandalia, vean el color, vean la textura, la neta se pasaron, no me parece correcto, está bien pinche seca, más seca que un desierto”, dijo Ara.y.punto en su video.

De acuerdo con Luisito Comunica, la carne de sus hamburguesas es molida de res, se pone a la plancha y se aplica la técnica smash, es decir, se coloca una bola de carne y se aplasta sobre la plancha.

Ofrece cinco combinaciones que varían entre sencillas y dobles; con la carne de res o de pollo; con poco o mucho queso.

Malteada: ‘equis’

Fasfú Burgers ofrece malteadas de chocolate, vainilla o chocolate con aguacate, cuestan 90 pesos.

El chef probó la de aguacate con chocolate, “pensé que iba a estar bastante interesante con el aguacate y sabe muy pinche equis”, comentó.

Tras su experiencia, Ara.y.punto concluyó: “Después de ver cien videos de gente diciendo que es la mejor hamburguesa que se han comido en su vida, la neta decepción absoluta, dejen de venderse”.