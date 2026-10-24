El ‘Hitch’ moderno y el negocio del amor: Así trabaja un coach de citas que ayuda a encontrar pareja

El amor es impredecible, pero la manera de buscarlo ha cambiado. Hoy, algunas personas recurren a expertos para aprender a 'navegar' en las citas.

Encontrar pareja en 2026 ya no depende únicamente de la química, el amor a primera vista o de simplemente dejar que las cosas fluyan. Ante las nuevas reglas del dating, ellas, ellos y elles buscan otras formas de acercarse al amor y de reconocer con quién vale la pena construir una relación.

Lo que antes se aprendía sobre la marcha, hoy también puede adquirirse de la mano de especialistas: de los llamados ‘coach del amor’ o ‘coach de citas’. Y, alrededor de ellos, surge un mercado con clientes dispuestos a pagar hasta 40 mil pesos por aprender a desenvolverse en la búsqueda de pareja.

Su trabajo va más allá de enseñar a ‘ligar’. El ‘dating coach’ analiza las dificultades de cada cliente y les ofrece asesoría especializada con estrategias para conocer gente, mejorar su perfil y comunicación, concretar citas y saber cómo actuar antes, durante y después de un encuentro. En algunos casos, el acompañamiento incluye trabajar la autoestima, los límites y los criterios para elegir a su pareja.

Leonel Castellanos, conocido como ‘Leopi’ y creador de ‘El Efecto Leopi’, y Tania Brathwaite, fundadora de ‘The Conscious Date’ o ‘La Cita Consciente’, son dos ejemplos de este nuevo modelo de negocio. Ambos ofrecen acompañamiento y herramientas para que sus clientes aprendan a “navegar” en las citas, aunque cada uno ha desarrollado su propio método.

El Financiero platicó con ambos para conocer cómo es su trabajo, cuánto cobran y qué incluyen sus servicios.

Los coaches del amor han creado un mercado alrededor del deseo de encontrar pareja.

¿Qué es y qué hace un ‘coach del amor’?

La referencia a ‘Hitch’, la película protagonizada por Will Smith, aparece inevitablemente cuando se habla de este oficio. En la cinta, Alex ‘Hitch’ Hitchens enseña a sus clientes cómo conquistar a la persona que desean. En la vida real, ‘Leopi’ y Tania Brathwaite aseguran que su trabajo va más allá de enseñar frases para ligar o de diseñar la cita perfecta.

Los dos coinciden en algo fundamental: no son casamenteros. No prometen sacar de un catálogo a la futura pareja de sus clientes ni ser una especie de Cupido. Su objetivo, explican, es orientar a las personas ante las nuevas formas de relacionarse, que cambiaron radicalmente con internet y la aparición de apps de citas como Hinge, Tinder o Bumble.

‘Leopi’ reconoce que, aunque ocasionalmente ha presentado a personas que consideró compatibles —incluso una de esas historias terminó en boda—, el emparejamiento implica “una responsabilidad muy fuerte”, por lo que no suele hacerlo.

Su papel es el de un asesor o mentor en citas, no el de matchmaker.

Para explicar hasta dónde llega su responsabilidad, ‘Leopi’ divide su método en tres partes: sus consejos, herramientas y estrategias; lo que el cliente haga con ellas; y finalmente la elección del prospecto.

“Yo me puedo hacer responsable y garantizarte mi parte, que es el 33 por ciento”, explica. El resto depende de que la persona ejecute lo aprendido.

Esa última parte también significa aprender a decir que no. ‘Leopi’ señala casos en los que llegan buscando recuperar a una expareja, que insisten con alguien que claramente no está interesado o que persiguen objetivos poco realistas.

Recuerda que un cliente quería conquistar a la actriz Cecilia Galliano con la que nunca había hablado. ‘Leopi’ le explicó que la situación no era viable y que sería mejor invertir su tiempo y dinero en conocer personas con quienes pudiera tener un acercamiento.

“Le dije: ‘hermano, pues no, porque A: tiene novio, B: ni la conoces, C: vives en otro país, o sea, pídeme algo que tenga un poco de realismo’. Lo convencí de que no perdiera su tiempo ahí. Casos como esos he tenido muchos”, asegura.

¿Cómo funciona un programa de coaching de citas?

“Yo no busco hombres ni selecciono candidatos”, es una de las primeras cosas que Tania Brathwaite deja claras al momento de contratarla. Asegura que su trabajo consiste en desarrollar el criterio de sus clientas para que ellas mismas puedan identificar con quién quieren salir y qué decisiones tomar en su vida amorosa.

Su metodología está dirigida exclusivamente a mujeres profesionistas de entre 30 y 60 años, por lo que ha trabajado con abogadas, doctoras, psicólogas, arquitectas, ingenieras, gerentes y profesoras universitarias. Su cartera de clientas abarca países como México, Colombia, Panamá, Paraguay, Costa Rica y República Dominicana.

El proceso de ‘La Cita Consciente’ parte de la idea de que las habilidades que una mujer utiliza para tomar decisiones en lo laboral pueden aplicarse al proceso de elegir pareja.

“Yo fui ellas. Mujeres profesionales capaces de manejar presupuestos de millones de dólares, liderar equipos, entender cuáles son los riesgos de un trabajo, tener planes de contingencia; sin embargo, en el tema del amor, es como que si estuviéramos en quinto grado de la escuela. Esa parte la improvisamos completamente.”, explica.

Bajo esta lógica, Tania suele pedir a sus clientas “no romantizar el proceso de citas”. Para Brathwaite, salir con alguien es una oportunidad para obtener información, observar comportamientos, identificar límites y evaluar si una persona es compatible con aquello que se busca.

Sobre su estrategia, señala que su programa principal dura cuatro meses y contempla distintas etapas del proceso de citas:

Definir qué se busca y qué se quiere en una relación. Trabajar aspectos personales, como autoestima, comunicación, disponibilidad emocional y límites. Prepararse para las citas, desde las conversaciones iniciales hasta lo que ocurre durante y después de cada encuentro. Y, finalmente, desarrollar una estrategia para conocer personas, la cual puede incluir apps de citas, actividades sociales y círculos cercanos, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada clienta.

Tania también deja claro el alcance de su acompañamiento: no garantiza que sus clientas encontrarán pareja ni se encarga de conseguirla. Su compromiso, asegura, es acompañarlas durante todo el proceso de citas.

“Cuando ya tienes el criterio y desarrollas la habilidad de identificar quién es para ti, esa elección al final va a ser tuya”, señala.

¿Cuánto cobra un ‘coach de citas’?

Hoy, el ‘negocio del amor’ puede ser bastante redituable.

La oferta de servicios de ‘Leopi’, por ejemplo, va desde una suscripción de 400 pesos mensuales para hacerle preguntas por WhatsApp, hasta paquetes que llegan a 18 mil pesos. Uno de sus servicios más populares, asegura, cuesta 3 mil 500 pesos e incluye una videollamada de una hora y seis meses de seguimiento.

Su paquete Diamante incluye 10 sesiones, acceso a cursos, seguimiento durante un año, revisión de redes sociales, apoyo para fotografías y ejercicios prácticos. En algunos casos, incluso acompaña a clientes a bares, restaurantes, cafés o parques para practicar cómo acercarse a otras personas; con algunas clientas realiza citas simuladas y evalúa cómo se desenvolvieron.

‘Leopi’ también ofrece cursos grupales de temas específicos: autoestima, creencias limitantes, habilidades sociales, storytelling, ligue por WhatsApp, redes sociales y un “detector de patanes”, entre otros. En sus cursos asegura que puede reunir entre 100 y 300 personas, mientras que mantiene alrededor de 50 clientes individuales en diferentes modalidades de acompañamiento.

Tania Brathwaite maneja un programa de cuatro meses y una modalidad grupal que oscila entre 999 y mil 222 dólares (de 18 mil a 22 mil pesos, dependiendo el tipo de cambio), mientras que la versión premium va de mil 800 a 2 mil 200 dólares (de 33 mil a 40 mil pesos). También ofrece una sesión inicial de auditoría por 147 dólares (2,700 pesos) y una membresía de continuidad de 333 dólares (6,100 pesos) por seis meses para quienes concluyeron el programa.

El precio, insiste, no corresponde a una promesa de pareja garantizada. El producto que vende es tiempo, conocimiento, metodología, acompañamiento y herramientas.

¿Cómo se convierte alguien en ‘coach de citas’?

Tania Brathwaite explica que llegó al ‘date coaching’ a partir de sus propias vivencias. Después de varias relaciones fallidas, decidió replantear la forma en que elegía pareja y comenzó a salir con hombres a través de apps de citas.

Antes de convertirse en ‘coach’, Tania dice que trabajó en Naciones Unidas, en una organización no gubernamental y en una cadena hotelera, donde llegó a ser chief of staff del director general. Su entrada al ‘negocio del amor’ comenzó después de una relación que describe como una de las más “dolorosas y sufridas” que tuvo.

Tras terminarla, decidió usar aplicaciones de citas de una manera distinta. En lugar de asumir que todos los hombres eran iguales o que tenía “mala suerte” en el amor, definió qué quería y cómo elegir. En dos meses tuvo 12 citas. Una de ellas fue con su hoy esposo David.

De esa experiencia nació su concepto: The Conscious Date, que hoy tiene más de 20 mil seguidores en Instagram.

“Cuando llegan a mí, evidentemente, por muy profesionales que sean, el deseo, el anhelo es elegir y encontrar a su compañero de vida. El cómo llegan allá es lo que empezamos a trabajar juntas”.

El caso de ‘Leopi’ también comenzó como una experiencia personal. Cuenta que en su juventud era tímido e introvertido y que sus primeros intentos por ‘ligar’ fueron “fracasos épicos”. Entonces decidió convertirse en su propio experimento: investigar, probar estrategias, equivocarse y registrar qué funcionaba y qué no.

“Eran los ochentas, los noventas, no había YouTube, no había coaching, no había libros... Pensaba a esa edad que era una necesidad que seguramente mucha gente tenía. Pero lo que quería era quitarme lo tímido, la poca habilidad que tenía para conocer gente o ligarme a alguien. Entonces me puse a investigar, a hacer prueba y error. Me convertí en mi propia ratita de laboratorio”, cuenta.

Antes de ser coach de citas, estudió composición musical y durante años dio clases de piano, pero, a medida que contaba sus experiencias, sus conocidos empezaron a buscarlo para pedirle consejos.

“Mis amigos fueron los que me convencieron de escribir un libro o me pedían consejos (…) Ahí fue cuando pensé: ‘Creo que aquí tengo una habilidad que a la gente le puede ayudar, que puedo monetizar, que puede convertirse en algo’”.

‘El Efecto Leopi’ suma 738 mil seguidores en TikTok y 212 mil en su cuenta de Instagram. Su oferta va desde consultas individuales y cursos grupales hasta una certificación para quienes quieren aprender su método y dedicarse al coaching de citas.

Tinder, Bumble y Hinge: ¿Sirven las apps de citas?

Las apps de citas son otro engrane de este mercado. Tanto ‘Leopi’ como Tania Brathwaite las consideran como una herramienta que incorporan a sus estrategias.

Para Tania, las apps son una herramienta para conocer personas. Ella misma conoció a su esposo en Tinder y actualmente trabaja con Bumble; dependiendo del país y del perfil, también utiliza Hinge.

Su lectura es que las apps ampliaron las posibilidades de conocer gente, pero también introdujeron nuevas dinámicas. El ‘swipe’ permite descartar perfiles en segundos y puede generar una lógica de mínimo esfuerzo. Por eso insiste en que una fotografía, una descripción y las expectativas que comunica una persona deben ser congruentes con lo que realmente busca.

‘Leopi’ recomienda las aplicaciones por razones distintas. Las considera una herramienta para practicar habilidades sociales, ampliar el universo de posibles encuentros y aprender a manejar el rechazo. “Yo le explico a mi cliente algo y le digo, ve y practícalo en Bumble”.

El ‘coach de citas‘ utiliza Hinge, Tinder y Bumble como un campo de práctica. Una persona que está aprendiendo a conversar puede hacerlo en una app; alguien que necesita trabajar su tolerancia al rechazo puede enfrentarse a las respuestas negativas propias de las plataformas sin asumirlas como una evaluación personal.

La transformación tecnológica es precisamente una de las explicaciones que ambos dan para entender por qué existe este mercado. Antes, dice ‘Leopi’, las personas tenían un universo más pequeño de posibles parejas. Hoy, con las redes sociales, pueden tener acceso a decenas de perfiles y, potencialmente, a personas de otras ciudades o países.

Tania lo resume desde otra perspectiva: las personas que se dedicaron durante años a construir una carrera profesional pueden llegar a la soltería después de un divorcio o al final de una etapa laboral y encontrarse con un sistema de citas que ya no reconocen.

Apps como Tinder, Bumble y Hinge son parte de las herramientas de trabajo de los coaches de citas.

¿Cómo han cambiado las relaciones de pareja en México?

Decir que hay una crisis del amor puede sonar a una conclusión precipitada para explicar un fenómeno que incluye cambios tecnológicos y culturales. Los datos, sin embargo, muestran que una parte de la población joven en México prefiere no casarse ni tener pareja.

Entre 2005 y 2025, la proporción de personas de 15 años y más que estaban casadas bajó más de 10 puntos porcentuales, al pasar del 47.6 a 36.3 por ciento. En el mismo periodo, la población soltera pasó de 31.9 a 33.2 por ciento; las personas separadas, de 3.1 a 4.8 por ciento, y las divorciadas, de 1.2 a 2.1 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Para Tania Brathwaite, una de las razones por las que algunas personas buscan ayuda en este ámbito es que hoy existe mayor apertura para pedir apoyo. “Así como busco un mecánico porque mi carro está dañado, o me siento mal y voy a un doctor”.

También considera que “la realidad es que el dating cambió”. Ahora hay apps de citas, ghosting y términos que, según cuenta, muchas de sus clientas no conocían cuando comenzaron sus primeras relaciones.

‘Leopi’ también cree que internet cambió la forma de conocer personas. Antes, dice, era común relacionarse con un grupo reducido; ahora, a través de las apps, es posible entrar en contacto con más gente. “Nuestros papás solamente tenían la competencia local. En cambio, ahora tu competencia es todo el planeta”, señala.