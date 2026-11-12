Frío en Puebla y Morelos: ¿Cuál es la temperatura mínima que se esperan ambos estados este viernes?

Asi está el clima caluroso para Puebla y Morelos este viernes 13 de noviembre.

Para este viernes 13 de noviembre, el clima en Puebla y Morelos presentará mañanas frescas y tardes templadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de cielo con pocas nubes. Se esperan mínimas de hasta 7.3°C en Cholula, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

En la capital poblana, las temperaturas estarán entre 8.7°C y 20.7°C, con viento de 9 km/h. Cuernavaca, en Morelos, espera un clima un poco más cálido, con mínimas de 9.0°C y máximas de 22.3°C, acompañada de un viento de 5 km/h.

Cholula se posiciona como la zona más fría de la región, con temperaturas que irán de 7.3°C a 20.3°C y viento de 8 km/h. En municipios como San Andrés Cholula, se esperan 10°C a 21°C. Esto marca una clara diferencia con las zonas más cálidas de Morelos.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias mañana en Puebla y Morelos?

Para este viernes, la probabilidad de lluvia es baja en Puebla y Morelos. Las principales ciudades tendrán cielo con pocas nubes, ideal para disfrutar el día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de un nuevo frente frío (núm. 5) que se acerca al noreste del país.

Aunque el frente frío causará lluvias fuertes en estados vecinos como Hidalgo y Veracruz, Puebla y Morelos se mantendrán secos. El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h. Se anticipa un ambiente estable con cielos despejados durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Pocas nubes, viento de 12 km/h.

Sábado 14 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 15 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 8°C, Despejado, viento de 7 km/h.

El fin de semana mantendrá mañanas frescas y tardes agradables. El domingo verá un aumento en la temperatura máxima, alcanzando los 22°C, con cielo despejado. El viento bajará gradualmente, favoreciendo un ambiente más tranquilo en la región de Puebla y Morelos.

¿Cómo protegerse del frío matutino en la región?

Con las mañanas frescas, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, especialmente al salir temprano. Aunque las tardes serán templadas, la exposición al sol es un factor. Es fundamental hidratarse bien durante todo el día para mantener la salud, incluso sin temperaturas extremas.

Usar protector solar es aconsejable, ya que el índice UV puede ser moderado incluso con cielos con pocas nubes. Automovilistas deben revisar neumáticos y niveles de líquidos. Planificar actividades al aire libre es clave para evitar contratiempos, aprovechando las tardes agradables.

Fuente: CONAGUA.

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