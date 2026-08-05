‘Tú sí nos representas’: Reciben a Esthela Damián en La Garita de Acapulco

Esthela Damián refrendó un pacto de trabajo, enfocado en atender las demandas prioritarias de la ciudadanía.

Al grito de ¡Tú si nos representas! Esthela Damián Peralta encabezó una multitudinaria Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional en la cancha de La Garita, punto neurálgico de organización y participación ciudadana.

Acompañada por familias, jóvenes y referentes sociales de la zona, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal llevó el mensaje de la Cuarta Transformación para refrendar un pacto de trabajo permanente, enfocado en atender las demandas prioritarias de las colonias populares acapulqueñas.

Damián Peralta destacó que la fuerza de su movimiento en defensa de la soberanía nacional radica en la energía, la conciencia y la esperanza de las comunidades organizadas.

“Llegar a La Garita y encontrarnos con nuestra gente es confirmar que la llama de la transformación está más encendida que nunca. El ‘Guerrero del Futuro’ se edifica desde las canchas y los espacios comunitarios, escuchando con humildad y trabajando unidos para garantizar paz, justicia social y prosperidad para todos los hogares”, aseveró Esthela Damián.

Con este contundente evento en La Garita, Esthela Damián reafirmó su indiscutible arraigo popular y su capacidad de convocatoria en Acapulco, consolidándose como un liderazgo cercano, de consensos y con profundo compromiso social en la entidad.