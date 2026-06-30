Héctor Santana se registra para la gubernatura de Nayarit

El jueves 25 de junio, Héctor Santana García formalizó su registro para participar en el proceso interno de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), con el objetivo de convertirse en el candidato que encabece el proyecto político de la Cuarta Transformación en el estado.

Su participación se da luego de que la tarde del miércoles 24 de junio el Cabildo de Bahía de Banderas aprobara la solicitud de licencia presentada por el entonces presidente municipal, quien se separó temporalmente del cargo para contender en el proceso partidista.

Durante la misma sesión, rindió protesta José Israel Santillán Castañeda como presidente municipal interino, por lo que la licencia de Santana García surtió efecto de manera inmediata. La autorización fue concedida sin goce de sueldo, por un periodo de hasta un año y con la posibilidad de reincorporarse al cargo antes de concluir dicho plazo.

De acuerdo con el calendario establecido por la coalición, el proceso interno tendrá una duración aproximada de un mes y concluirá con una encuesta prevista para finales de julio, mecanismo que definirá a la persona que encabezará la candidatura a la gubernatura.

En caso de que los resultados no le favorezcan, Héctor Santana podría regresar a la presidencia municipal en el mes de agosto; de lo contrario, tendría la posibilidad de continuar en la ruta política hacia la elección de 2027.

Su decisión de participar en la contienda interna representa uno de los movimientos políticos más relevantes del actual escenario electoral en Nayarit, donde se ha consolidado como uno de los perfiles con mayor crecimiento dentro de la coalición gobernante.

Una gestión basada en resultados

La aspiración de Héctor Santana llega respaldada por una administración municipal que, en menos de dos años, ha centrado sus esfuerzos en la obra pública, la recuperación de espacios comunitarios, la disciplina financiera y la atención directa a la ciudadanía.

Durante su Primer Informe de Gobierno, el hoy alcalde con licencia sostuvo que su administración nació del mandato ciudadano de construir un gobierno cercano a la gente, transparente y enfocado en resultados, dejando atrás prácticas de corrupción y gobiernos alejados de las necesidades de la población.

Entre los principales logros de su gestión destaca la ejecución de 153 obras y proyectos de alto impacto, orientados a mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias de Bahía de Banderas.

Uno de los proyectos emblemáticos de su administración es la construcción de la primera alberca olímpica del municipio, una obra histórica que busca fortalecer el desarrollo deportivo y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones de atletas.

Asimismo, su gobierno impulsó la recuperación y mejora de espacios deportivos con nuevas canchas de fútbol rápido en comunidades como San Vicente del Mar, Jardines del Sol, San José del Valle y Altavela, además de la construcción de techumbres deportivas en distintas localidades.

En materia financiera, la administración de Santana García ha implementado una política de disciplina presupuestal enfocada en la reducción de la deuda histórica heredada y en la optimización de los recursos públicos, priorizando el gasto social y la inversión en infraestructura por encima del gasto administrativo.

Su modelo de gobierno también ha apostado por la cercanía con la población mediante audiencias públicas permanentes y mecanismos de participación ciudadana, fortaleciendo la comunicación directa con las comunidades y la atención de sus necesidades.

En el ámbito social, destaca la implementación del programa Mercadito del Pueblo, mediante el cual se han distribuido apoyos alimentarios de manera organizada y equitativa, beneficiando a familias de distintas comunidades del municipio.

Los primeros meses de su administración también estuvieron marcados por la puesta en marcha del plan “100 acciones en 100 días, una visión de Héctor Santana”, una estrategia que estableció las bases de un gobierno proactivo, con metas medibles y acciones orientadas a fortalecer la prosperidad social, reducir la desigualdad, impulsar la transformación digital y promover el desarrollo sostenible.

A lo largo de su trayectoria política, Héctor Santana se ha caracterizado por mantener una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado y por impulsar proyectos enfocados en mejorar la infraestructura, el bienestar social y la competitividad de Bahía de Banderas, uno de los municipios con mayor dinamismo económico y turístico de Nayarit.

Ahora, con su registro en el proceso interno de Morena, PVEM y PT, el alcalde con licencia busca trasladar esa experiencia de gobierno al ámbito estatal y convertirse en uno de los principales perfiles de la contienda por la gubernatura de Nayarit en 2027.